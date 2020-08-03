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Политика ,  
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Советник Трампа заявил о планах соглашения по вооружениям с Россией и КНР

Соединенные Штаты рассчитывают договориться о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для газеты The Washington Post.

По его словам, США «с осторожным оптимизмом» считают, что Вашингтону удастся заключить соглашения о контроле за вооружениями с Москвой и Пекином. Целью этих соглашений должно стать ограничение всего ядерного вооружения, указал О'Брайен.

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Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2010 году. Срок действия договора истекает в начале следующего года, если Москва и Вашингтон не договорятся о его продлении.

СНВ-3 предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

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Москва неоднократно заявляла о готовности продлить действие договора. Вашингтон при этом указывал на необходимость участия Китая в договоре. Кроме того, США потребовали проработать строгий механизм верификации и распространение соглашения на все ядерные боеголовки.

Пекин в ответ на требование США принять участие в соглашении о контроле над вооружениями заявил о готовности присоединиться к переговорному процессу, но только в том случае, если США сократят свои ядерные арсеналы до уровня Китая.

Теги: ядерное оружие, СНВ, США, Китай
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