Советник Трампа заявил о планах соглашения по вооружениям с Россией и КНР

Соединенные Штаты рассчитывают договориться о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для газеты The Washington Post.

По его словам, США «с осторожным оптимизмом» считают, что Вашингтону удастся заключить соглашения о контроле за вооружениями с Москвой и Пекином. Целью этих соглашений должно стать ограничение всего ядерного вооружения, указал О'Брайен.

Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2010 году. Срок действия договора истекает в начале следующего года, если Москва и Вашингтон не договорятся о его продлении.

СНВ-3 предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

