Путин и Трамп обсудили контроль над оружием и борьбу с вирусом

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, сообщается на сайте Кремля.

Они обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями «с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности», указано в сообщении.

В связи с этим лидеры подтвердили «актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».

Помимо этого, Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса, а также «обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы «Союз–Аполлон».