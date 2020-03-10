США назвали упоминание «Посейдона» условием для продления договора СНВ-3

США заинтересованы в том, чтобы договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) охватывал новые и разрабатываемые российские системы. Об этом сообщил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Нам необходимо убедиться в том, чтобы охватывалось не только то, что в настоящее время охватывается ДСНВ, но и целый ряд новых российских систем, которые [в данный момент] разрабатываются и не подотчетны ДСНВ. Это новые системы, такие как оснащенный ядерной энергоустановкой, способный нести ядерное оружие подводный необитаемый аппарат «Посейдон, ядерная крылатая ракета с ядерным вооружением, баллистическая ракета воздушного базирования и тому подобное», — сказал дипломат.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Москвой и Вашингтоном был заключен в 2010 году, он вступил в силу через год. Соглашение подразумевает, что страны должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц. Действие договора истекает в 2021 году.

В июне 2019 года несколько членов конгресса США предложили президенту США Дональду Трампу продлить соглашение (ранее он говорил, что решение об этом будет принято в 2020 году).

В конце февраля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Ермаков заявил, что Россия сохраняет надежду на продление договора, однако, по его словам, США не демонстрируют к этому готовность.