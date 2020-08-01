Трамп сообщил о работе над ядерным соглашением с Россией

США были бы рады заключить с Россией соглашение о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит газета The New York Times.

По его словам, Соединенные Штаты ведут работу с Россией над документом.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением о нераспространении ядерного оружия, и если нам удастся нечто подобное, будет здорово», — сказал Трамп.

Россия и США в 2010 году подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок договора истекает в 2021 году. Однако стороны до сих пор не договорились о его продлении. СНВ-3 предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.