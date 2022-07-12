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Путин сделал главу Минпромторга вице-премьером
На эту должность премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру действующего министра Дениса Мантурова.
Денис Мантуров
Президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров России, одним из них будет глава Минпромторга, говорится в указе. Сейчас эту должность занимает Денис Мантуров.
Премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера, говорится в Telegram-канале правительства.
Согласно документу, число вице-премьеров увеличилось до 11 (сейчас их десять, в том числе первый заместитель премьера), в их число входят:
- первый заместитель премьер-министра (сейчас эту должность Андрей Белоусов)
- вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (сейчас это Юрий Трутнев)
- вице-премьер — руководитель аппарата правительства (сейчас это Дмитрий Григоренко)
- вице-премьер — министр промышленности и торговли
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