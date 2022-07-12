Путин сделал главу Минпромторга вице-премьером

На эту должность премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру действующего министра Дениса Мантурова.

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров России, одним из них будет глава Минпромторга, говорится в указе. Сейчас эту должность занимает Денис Мантуров.

Премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера, говорится в Telegram-канале правительства.

Согласно документу, число вице-премьеров увеличилось до 11 (сейчас их десять, в том числе первый заместитель премьера), в их число входят:

первый заместитель премьер-министра (сейчас эту должность Андрей Белоусов)

вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (сейчас это Юрий Трутнев)

вице-премьер — руководитель аппарата правительства (сейчас это Дмитрий Григоренко)

вице-премьер — министр промышленности и торговли

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