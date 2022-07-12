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Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 15 июля

Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Госдума 15 июля рассмотрит внесенную премьером Михаилом Мишустиным кандидатуру главы Минпромторга Дениса Мантурова на должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли, сообщается в Telegram-канале нижней палаты. Ранее Совет Госдумы назначил на этот день внеочередное заседание.

«Вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 15 июля», — говорится в сообщении.

Как отметили в Госдуме, председатель Вячеслав Володин уведомил депутатов о внесении кандидатуры Мантурова. В ближайшие дни этот вопрос обсудят в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях.

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Михаил Мишустин и Денис Мантуров (слева направо)

12 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил число заместителей председателя правительства с 10 до 11, добавив должность вице-премьера — главы Минпромторга. После этого Мишустин внес кандидатуру действующего главы ведомства Мантурова на эту должность. Он занимает пост министра промышленности и торговли с 2012 года.

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Совет Госдумы накануне назначил внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля. По словам источника РБК, депутаты соберутся в 12:00, до этого пройдет еще одно заседание Совета Госдумы. Володин пояснил, что нижняя палата рассмотрит инициативы по поддержке экономики и соцзащите населения и военных. Он добавил, что за последние две недели в Госдуму поступило 86 законопроектов. Весенняя сессия нижней палаты завершилась 6 июля, Володин посоветовал депутатам после ее окончания поехать в ДНР и ЛНР и заняться там вопросами оказания помощи и поддержки для местных жителей.

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