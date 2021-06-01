Мантуров предложил способ избежать роста налогов для металлургов

В ходе совещания в Минпромторге обсуждались два основных вопроса — обеспечение исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ) в рамках госпрограммы вооружений металлопродукцией по зафиксированной в контрактах цене и продолжение процесса заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным стройкам с возможностью увеличения «глубины» таких контрактов на период до нескольких лет, сообщили в пресс-службе ведомства. Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене, а также предоставлять скидки для таких госстроек, отмечается в сообщении. Уже было заключено 512 таких долгосрочных контрактов по госстройкам, Минпромторг совместно с Минстроем продолжит работу по определению списка бенефициаров таких контрактов, уточнил представитель Минпромторга.
Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв. «Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались», — подчеркивается в сообщении.
Металлурги и ранее сами предлагали скидки для госпроектов, например БАМа и Транссиба. В апреле с таким предложением выступил председатель наблюдательного совета «Русской стали» (объединяет крупнейшие металлургические компании) и владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых. Теперь металлурги ждут встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, чтобы обсудить механизм предоставления скидок, сообщили три источника РБК. РБК направил запрос в аппарат правительства.
По данным источников РБК, помимо Мордашова и Седых в совещании у Мантурова приняли участие владелец «Мечела» Игорь Зюзин, владелец «Магнитогорского меткомбината» (ММК) Виктор Рашников, основатель и акционер UC Rusal Олег Дерипаска, владелец УГМК Андрей Козицын, владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский и другие. В совещании также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития, уточняет пресс-служба Минпромторга.
Представители Белоусова и «Северстали» отказались от комментариев. РБК направил запросы в «Мечел», ММК, УГМК, ОМК, ТМК и представителю Дерипаски.
Как правительство намерено бороться с ростом цен на металл
С декабря 2020 года российские власти обсуждают возможность регулирования цен на металл. Тогда застройщики пожаловались на подорожание металлопроката и арматуры на 50% за месяц, а ФАС предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее на полгода. После небольшой стабилизации в январе—феврале 2021 года рост цен на металл возобновился, а с ним — и дискуссии в правительстве.
Минпромторг подготовил проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка» (в отношении таких товаров в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта), расширив этот список рудой, стальной и медной продукцией, а также алюминием. Сейчас он проходит стадию обсуждения.
Белоусов сказал РБК, что правительство не будет вводить экспортную пошлину (либо ее производные) на металл, потому что это может навредить российским металлургам при поставках на внешние рынки. «Было бы странно, если бы мы своими действиями помогали нашим конкурентам [из других стран] делать то, что они планируют, собирая аргументы. Поэтому я думаю, что экспортные пошлины — это крайний случай», — считает он. По его мнению, лучше повысить НДПИ.
Предложение первого вице-премьера поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявив, что «недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет». Володин считает, что это недоработка ФАС и Минэкономразвития, которые должны были «еще месяц назад» внести необходимые предложения, чтобы остановить рост цен.
В Минэкономразвития на это ответили, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 26 мая приняла решение о существенном увеличении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении лома и отходов черных металлов — до 5%, но не менее €70 за 1 тыс. кг — сроком на 180 дней. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен в правительство. А в ФАС заявили, что возбудили дела против «Северстали», ММК и НЛМК, а также против ряда трейдеров металлопроката.