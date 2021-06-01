Мантуров предложил способ избежать роста налогов для металлургов

Глава Минпромторга договорился с владельцами крупнейших металлургических компаний о предоставлении скидок для госстроек. Вопрос был поднят после заявления Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» государство на ₽100 млрд

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Министр промышленности Денис Мантуров во вторник, 1 июня, на совещании с владельцами крупнейших металлургических компаний призвал их предоставить скидки для государственных строек, что позволит решить проблему с удорожанием металла из-за роста цен. Об этом РБК рассказали три источника, близких к участникам встречи. Минпромторг подтвердил, что эта тема обсуждалась и металлурги выразили готовность предоставить скидки.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов раскритиковал металлургов, заявив в интервью РБК, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Эти деньги должны вернуться в бюджет, считает он. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Владимиру Путину известно о ситуации со сверхдоходами российских металлургов.

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На совещании у Мантурова владелец «Северстали» Алексей Мордашов спросил у министра: «Что хотите — деньги (дополнительные налоги. — РБК) или скидки?» И министр ответил, что правительству достаточно скидок для крупных государственных проектов, рассказал один из собеседников РБК.

По словам другого источника, Мантуров сказал, что не надо «ошкуривать» бизнес, предложив интенсифицировать предоставление скидок для госстроек. В частности, речь шла о скидках для гособоронзаказа, Минстроя и КамАЗа.