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Российские активы Renault перешли в госсобственность

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и Правительству Москвы», — говорится в сообщении.

Таким образом, 100% акций «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы; 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность ФГУП «НАМИ», а оставшиеся акции компании сохранит «Ростех», пояснили в Минпромторге.

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