Металлурги заявили о риске убытков при высоких налогах и сильном рубле

Производство стали в России упадет, а отрасль станет убыточной при текущем налоговом режиме и курсе рубля, предупреждают металлурги. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны

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Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Об этом РБК рассказал исполнительный директор «Русской стали» Алексей Сентюрин. Он не уточнил, в какой форме это было сделано. На этой неделе ассоциация отправила соответствующие письма в профильные ведомства, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

Некоторые предприятия уже терпят убытки и снижают производство, утверждает исполнительный директор ассоциации. Кроме того, по его словам, без скорейшего принятия мер на предприятиях черной металлургии существуют серьезные риски сокращения персонала. По данным «Русской стали», в мае резко ухудшилось размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке. А на фоне западных санкций многие российские металлурги были вынуждены перенаправить поставки в Китай и другие азиатские страны. Там приходится продавать товар с дисконтом, а в некоторых случаях — даже ниже себестоимости, утверждает Сентюрин.

РБК направил запросы в пресс-службы «Северстали», ММК, НЛМК и Evraz, а также в Минпромторг и аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова. «В Минфин такая информация не поступала, готовы изучить проблему», — сказали РБК в пресс-службе ведомства.

Почему металлургам понадобилась помощь

В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Крупнейшим российским экспортером стальной продукции на этом направлении была «Северсталь», которая еще до введения запрета прекратила поставки в Европу, потому что ее основной владелец Алексей Мордашов среди первых оказался под санкциями.

Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25%, рассказывали РБК международные трейдеры 12 мая.

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Сентюрин подтверждает, что российские компании нарастили поставки в Китай и делают там большие скидки. «Из-за санкций металлурги вынуждены перенаправлять экспортные потоки с премиальных рынков Европы в Турцию и страны Азии, в основном в Китай», — говорит он. Новые клиенты пользуются сложившейся ситуацией и требуют скидки по сравнению с традиционными рынками сбыта — фактические контракты на экспорт слябов заключаются с дисконтом $250 за тонну к публикуемым котировкам (около 30%), признает глава «Русской стали».

По данным «Русской стали», доля азиатского направления в экспортных поставках металлургов уже превышает 50% против 10–20% до начала спецоперации на Украине. Но с начала мая растущие объемы экспорта полуфабрикатов в большинстве случаев имеют отрицательную маржу. Так, при курсе 63,5 руб. за доллар экспортная цена некоторых видов стальной продукции при поставках в Китай практически равна или даже ниже ее себестоимости, говорит Сентюрин.

С мая резко ухудшилось размещение заказов на поставку стали и в России, емкость этого рынка также снижается, говорит исполнительный директор «Русской стали». По прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), внутренний спрос на сталь в России упадет в 2022 году на 20%, до 35,1 млн т. Но министр промышленности и торговли Денис Мантуров в среду, 25 мая, заявил, что не согласен с этим прогнозом. Он допускает снижение спроса на сталь, но менее чем на 10%. По его словам, внутренний спрос сохраняется благодаря реализации национальных проектов, развития в целом секторов индустрии и, в частности, строительства.

Компании, входящие в «Русскую сталь», шли навстречу предложениям правительства, включая переход на прямые долгосрочные контракты с потребителями с отвязкой от внешних котировок, утверждает Сентюрин. Но несмотря на это, продолжают звучать предложения по ограничениям на экспорт металлопродукции и регулированию внутренних цен. Недавно стало известно, что Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления правительства, согласно которому власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска.

О чем просят металлурги

Негативные тенденции будут усиливаться без принятия мер по поддержке отрасли, в первую очередь — без отмены акциза на жидкую сталь (сплав железа с углеродом, традиционное сырье для производства металлопродукции) и повышенного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду и коксующийся уголь, предупредила «Русская сталь».

Акциз на жидкую сталь и новая формула расчета НДПИ для коксующегося угля и железной руды были введены в России с начала 2022 года. Формулы расчета всех трех налогов включают в себя международные котировки — на стальной полуфабрикат, уголь и руду соответственно. Ставка НДПИ для железной руды установлена на уровне 4,8% от средней цены на этот продукт за налоговый период, на коксующийся уголь — на уровне 1,5%, акциз на жидкую сталь — 2,7%.

По словам Сентюрина, в текущих условиях эти новые налоги приводят к убыточности ряда металлургических компаний, которые уже начинают снижать объемы производства. Затраты на акциз и повышенный НДПИ составляют до 10%, утверждает он. К тому же металлургам невыгодно резкое укрепление курса рубля, поэтому они просят правительство принять меры для ослабления национальной валюты, добавляет исполнительный директор «Русской стали». Пока «нельзя уверенно говорить, что «Северсталь» сохраняет объем производства», сказал Мордашов журналистам 25 мая. Но, по его словам, компания держит «фокус на сохранение производства, рабочих мест, выплату налогов, социальных платежей».

Металлурги поднимали вопрос об отмене акциза на сталь и снижении НДПИ на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, которое 20 апреля провел президент Владимир Путин, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

В начале мая Минпромторг поддержал более мягкое предложение «Русской стали» по налогам — установить максимальный уровень платежей по НДПИ на коксующийся уголь и железную руду и по акцизу на сталь на 2022 год на уровне 131 млрд руб., который заложен в бюджет на этот год. В Минфине выступили против, указав, что металлурги сохраняют «достаточный уровень операционной рентабельности» — около 20%.

По информации «Русской стали», из-за роста налогов бюджет за первые три месяца 2022 года уже получил около 43% от годового плана. Теперь предложение по ограничению платежей менее актуально, так как ситуация усложнилась, сказал РБК источник в одной из металлургических компаний.

Вопросы о снижении налоговой нагрузки металлургов обоснованны — они действительно испытывают сложности, признает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Укрепление курса рубля с 90 до 60 за доллар убивает прибыль всех российских экспортеров в среднем в два раза, говорит он. По его словам, при текущем курсе рубля рентабельность экспорта стальной продукции нулевая или отрицательная. При падающих мировых, а вслед за ними и российских ценах на стальную продукцию стоимость угля и руды (компоненты для выплавки стали) остается на высоком уровне. Большинство российских производителей вынуждены закупать сырье, поэтому и работают на грани рентабельности, объясняет эксперт.