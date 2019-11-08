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У винодельни Мантуровых и Чемезовых появился новый бенефициар
Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова стала новым бенефициаром винодельческого хозяйства «Мантра», разливающего шардоне, мерло и шираз. Совладельцем винодельни также выступает сын гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В одной из двух компаний-учредителей винодельческой компании «Мантра» — ООО «Финансовые системы» — 6 ноября 2019 года изменилась структура собственников, свидетельствует ЕГРЮЛ. Теперь 50% «Финансовых систем» вместо Валентина Ивановича Мантурова, отца министра промышленности и торговли, принадлежит Тамаре Федоровне Мантуровой. Оставшимися 50% по-прежнему распоряжается Станислав Сергеевич Чемезов. В 2011 году «Ведомости» называли его сыном гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Финансовым системам» принадлежит 33,33% ООО «Мантра». Тем самым косвенные доли Тамары Мантуровой и Станислава Чемезова в винодельческой компании равняются по 16,7%. Другие 66,67% головного ООО «Мантра» принадлежат ООО «Комплекткерамика», учрежденному Василием Ведищевым и Денисом Краснопольским.

Что известно про Тамару Мантурову

Тамару Федоровну Мантурову региональная пресса называет матерью Дениса Мантурова. В частности, в сентябре 2019 года на Симбирском лесном форуме руководитель администрации Павловского района Ульяновской области Александр Тузов рассказал, что «мать министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова Тамара Федоровна помогла ремонтировать церковь в Холстовке Павловского района».

Деревянная церковь Михаила Архангела XIX века описывается в книге Тамары Мантуровой «Связь времен», выпущенной в 2017 году. Книга посвящена исследованию ее семейной истории, родовому селу Холстовке, народу эрзя. В аннотации к книге Мантурова упоминает, что после замужества переехала в Мурманск. В официальной биографии министра Дениса Мантурова указано, что он родился в этом городе.

Причина смены совладельца в «Финансовых системах», возможно, связана с наследованием доли. Валентин Мантуров умер в январе 2019 года, сообщил РБК бывший директор автономной некоммерческой организации «Национальный центр опеки наследия» Сергей Коняев. Мантуров-старший был одним из учредителей и главой этого центра, автономная некоммерческая организация прекратила свою деятельность в июне этого года.

Связаться с представителями «Финансовых систем», «Мантрой» и прочими связанными с ними юридическими лицами не удалось. В пресс-службе Минпромторга не ответили на запрос РБК.

Что такое «Мантра»

По состоянию на март 2019 года «Мантре» принадлежит 12 га виноградников в Крымском районе Краснодарского края — в 2017 году она выкупила у винодельческого проекта «Лефкадии» несколько участков. Ранее совладелец «Лефкадии» Михаил Николаев говорил, что объем производства вин (по схеме коммерческого виноделия) «Мантры» составляет до 30 тыс. бутылок в год. Розлив вин осуществляется на коммунальной винодельне в селе Молдаванском. Для «Мантры» производятся мерло, шираз и шардоне.

В 2018 году выручка ООО «Мантра» по РСБУ составила, по информации базы СПАРК, 22,2 млн руб., чистая прибыль — 42,6 млн руб.

В марте этого года «Мантра» начала продажи своего вина в рознице, дистрибьютором стала компания Simple. На ее сайте бутылка 0,75 л мерло, шираз и шардоне продается, по данным на 7 ноября, за 2590 руб.

Не только винодельня

У семей Мантуровых и Чемезовых через принадлежащие им «Финансовые системы» есть совместные бизнес-интересы: по данным на 31 декабря 2018 года, «Финансовые системы» распоряжались 99,9% ПАО (сейчас АО) «Пансионат «Приморье», управляющего одноименным гостиничным комплексом в Геленджике. Кроме того, «Финансовым системам» принадлежит 50% ресторана Barton на улице Станиславского в Москве.

Автор: Анна Левинская
Теги: вино, Денис Мантуров, Сергей Чемезов
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