У винодельни Мантуровых и Чемезовых появился новый бенефициар

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова стала новым бенефициаром винодельческого хозяйства «Мантра», разливающего шардоне, мерло и шираз. Совладельцем винодельни также выступает сын гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В одной из двух компаний-учредителей винодельческой компании «Мантра» — ООО «Финансовые системы» — 6 ноября 2019 года изменилась структура собственников, свидетельствует ЕГРЮЛ. Теперь 50% «Финансовых систем» вместо Валентина Ивановича Мантурова, отца министра промышленности и торговли, принадлежит Тамаре Федоровне Мантуровой. Оставшимися 50% по-прежнему распоряжается Станислав Сергеевич Чемезов. В 2011 году «Ведомости» называли его сыном гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Финансовым системам» принадлежит 33,33% ООО «Мантра». Тем самым косвенные доли Тамары Мантуровой и Станислава Чемезова в винодельческой компании равняются по 16,7%. Другие 66,67% головного ООО «Мантра» принадлежат ООО «Комплекткерамика», учрежденному Василием Ведищевым и Денисом Краснопольским.

Что известно про Тамару Мантурову

Тамару Федоровну Мантурову региональная пресса называет матерью Дениса Мантурова. В частности, в сентябре 2019 года на Симбирском лесном форуме руководитель администрации Павловского района Ульяновской области Александр Тузов рассказал, что «мать министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова Тамара Федоровна помогла ремонтировать церковь в Холстовке Павловского района».

Деревянная церковь Михаила Архангела XIX века описывается в книге Тамары Мантуровой «Связь времен», выпущенной в 2017 году. Книга посвящена исследованию ее семейной истории, родовому селу Холстовке, народу эрзя. В аннотации к книге Мантурова упоминает, что после замужества переехала в Мурманск. В официальной биографии министра Дениса Мантурова указано, что он родился в этом городе.