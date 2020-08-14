В правительстве сменился лидер по доходам

За 2019 год лидер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров — заработал более 586 млн руб., что на 142,6 млн руб., или 32%, больше, чем в предыдущем году

Денис Мантуров (Фото: РИА Новости)

Наибольший личный доход по итогам 2019 года среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, следует из информации, опубликованной (.pdf) на сайте кабмина. За год министр заработал более 586 млн руб., что на 142,6 млн руб., или 32%, больше, чем в предыдущем году (было 443,4 млн руб.). Еще 9,135 млн руб. заработала супруга главы Минпромторга.

Рост доходов Дениса Мантурова произошел за счет «доходов от вкладов и реализации имущества», сообщил РБК источник в правительстве.

Из собственности министра за год исчезло три автомобиля — «ИЖ Москвич 412», ВАЗ 2103 и ГАЗ 21. А вот список принадлежащих Мантурову объектов недвижимости не изменился, у него по-прежнему есть:

земельный участок площадью 11 420 кв. м;

квартира — 480,9 кв. м;

четыре машино-места — от 16,3 до 19,9 кв. м;

два гостевых дома — 495,5 и 1223,5 кв. м;

две хозяйственные постройки — 205 и 208,3 кв. м.

По задекларированному доходу Мантуров вышел на первое место, обойдя лидировавшего годом ранее вице-премьера и полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. У того доход, напротив, резко (сразу на две трети) сократился — с 538 млн до 180 млн руб. В результате Трутнев теперь занимает в правительстве по личным доходам только третье место — он уступил не только Мантурову, но и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.