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Доходы власти ,  
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В правительстве сменился лидер по доходам

За 2019 год лидер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров — заработал более 586 млн руб., что на 142,6 млн руб., или 32%, больше, чем в предыдущем году
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: РИА Новости)

Наибольший личный доход по итогам 2019 года среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, следует из информации, опубликованной (.pdf) на сайте кабмина. За год министр заработал более 586 млн руб., что на 142,6 млн руб., или 32%, больше, чем в предыдущем году (было 443,4 млн руб.). Еще 9,135 млн руб. заработала супруга главы Минпромторга.

Рост доходов Дениса Мантурова произошел за счет «доходов от вкладов и реализации имущества», сообщил РБК источник в правительстве.

Из собственности министра за год исчезло три автомобиля — «ИЖ Москвич 412», ВАЗ 2103 и ГАЗ 21. А вот список принадлежащих Мантурову объектов недвижимости не изменился, у него по-прежнему есть:

  • земельный участок площадью 11 420 кв. м;
  • квартира — 480,9 кв. м;
  • четыре машино-места — от 16,3 до 19,9 кв. м;
  • два гостевых дома — 495,5 и 1223,5 кв. м;
  • две хозяйственные постройки — 205 и 208,3 кв. м.

По задекларированному доходу Мантуров вышел на первое место, обойдя лидировавшего годом ранее вице-премьера и полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. У того доход, напротив, резко (сразу на две трети) сократился — с 538 млн  до 180 млн руб. В результате Трутнев теперь занимает в правительстве по личным доходам только третье место — он уступил не только Мантурову, но и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Чернышенко за 2019 год, когда он занимал посты гендиректора и председателя правления АО «Газпром-Медиа Холдинг», заработал 432,3 млн руб. Представитель вице-премьера уточнил РБК, что свыше 432,3 млн руб. в 2019 году Чернышенко получил «за период работы в бизнесе»: доход складывается из-за вознаграждения за работу на руководящих должностях не только в «Газпром-Медиа», но и в Национальном рекламном альянсе и Национальной хоккейной лиге. «Газпром-Медиа» никогда вознаграждение своего руководителя не раскрывал.

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По итогам 2017 года лидером по доходам в правительстве был вице-премьер Александр Хлопонин — за год он заработал 2,9 млрд руб.

Нынешний глава правительства Михаил Мишустин (занял пост премьер-министра в январе 2020 года) за 2019 год заработал 18,235 млн руб., а его супруга — еще 54,84 млн руб. Руководивший правительством в 2019 году Дмитрий Медведев за отчетный год заработал чуть более 11,05 млн руб., его супруга собственных доходов, согласно декларации (.doc), не имела.

Меньше всех из нынешних членов правительства заработал в 2019 году министр спорта Олег Матыцин. До начала 2020 года он был президентом Международной федерации студенческого спорта и заработал за год только 934,7 тыс. руб. Среди тех, кто и в 2019 году был членом правительства, меньше всех заработал глава Минтранса Евгений Дитрих — чуть более 8 млн руб.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко, Дада Линделл
Теги: Денис Мантуров, доходы
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