Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple, Bentley и PlayStation

В него вошли, в частности, электроника, в том числе игровые приставки, мебель, оружие и боеприпасы, техника Apple и Samsung, часы, автомобили, суда, отопительное оборудование, оружие и ядерные реакторы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.

Состоящий из 23 страниц список включает товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и другие.

Также в Россию разрешается ввозить оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, транспортные средства, электронику, в том числе игровые приставки XBox, Nintendo и PlayStation, «умные» часы, музыкальные инструменты, фотоаппараты и кинокамеры, суда.

Материал дополняется