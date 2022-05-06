Война санкций , 06 мая, 11:50
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Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple, Bentley и PlayStation
В него вошли, в частности, электроника, в том числе игровые приставки, мебель, оружие и боеприпасы, техника Apple и Samsung, часы, автомобили, суда, отопительное оборудование, оружие и ядерные реакторы
Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Их можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.
Состоящий из 23 страниц список включает товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и другие.
Также в Россию разрешается ввозить оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, транспортные средства, электронику, в том числе игровые приставки XBox, Nintendo и PlayStation, «умные» часы, музыкальные инструменты, фотоаппараты и кинокамеры, суда.
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