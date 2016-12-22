Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии

Министр обороны США рассказал, что убежден, что за химической атакой в Думе стоит Дамаск, но однозначных доказательств этого пока нет. Если администрация Трампа решится на удар по Сирии, конгрессмены об этом узнают, добавил он

Поскольку представителей США на месте предполагаемой химической атаки в Сирии нет, у Вашингтона нет и неопровержимых доказательств, что она имела место, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей. Об этом сообщает Fox News.

«Я верю, что была химическая атака, мы ищем доказательства этому», — сказал чиновник конгрессменам (цитата по Reuters).

Министр подчеркнул, что сам считает, что в Сирии произошел «непростительный» случай применения боевых отравляющих веществ. Он также сказал, что Россия причастна к тому, что в Сирии продолжает храниться такое оружие.

Власти США уведомят конгресс страны, если будет принято решение нанести удар по Сирии, заявил глава Пентагона. При этом он отказался обсуждать какие-либо конкретные военные планы в отношении ближневосточной страны.

Министр также подчеркнул, что необходимо избежать ситуации, при которой военный удар США привел бы к выходу ситуации в Сирии из-под контроля.

В Вашингтоне считают, что правительство Сирии применило химическое оружие в городе Дума в начале апреля. 11 апреля в Белом доме заявили, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о том, нанесут ли США удар по Сирии. CNN со ссылкой на источники, осведомленные об обсуждении вопроса в Белом доме, передавал, что Вашингтону пока не удалось согласовать удары со своими союзниками. Представитель администрации президента США Сара Сандерс отметила, что удар может быть нанесен и по российским силам в Сирии.

В четверг, 12 апреля, Трамп написал в Twitter, что никогда не говорил о том, когда может быть нанесен удар по Сирии. «Может быть, очень скоро, а может, совсем не скоро», — добавил он.

Париж примет решение об участии в ударах только после того, как будут собраны доказательства причастности Дамаска к химатакам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон ранее в четверг. Премьер-министр Великобритании, по данным Би-би-си, намерена поддержать военную операцию Вашингтона даже без согласия парламента. Британская The Telegraph сообщала, что власти страны отдали приказ направить свои подлодки, оснащенные крылатыми ракетами, к берегам Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Берлин не будет участвовать в военной операции.

Дамаск отрицает свою причастность к применению химоружия. Президент Сирии Башар Асад заявил, что обвинения со стороны западных стран основываются на сфабрикованных данных.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что угрозы западных стран применить оружие против Сирии — это грубое нарушение устава ООН. «Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы», — добавила она.