Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,32 60,44 EUR Нал. 77,08 74,68 USD Бирж. 62,01 -0,58 EUR Бирж. 76,50 -0,96 USD ЦБ. 62,07 -2,00 EUR ЦБ. 76,76 -2,53 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7711,00 +807,30 MOEX 2210,05 +0,82% RTS 1125,09 +3,84% Brent 72,08 +0,18% DJIA 24514,78 +1,34% Nasdaq 7145,85 +1,09% FTSE 7258,34 +0,02%
Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии
Лента новостей
Организаторы ТЭФИ после критики Познера изменили правила голосования 21:31, Общество «ЕвроХим» вывел на проектную мощность завод в Китае стоимостью $25 млн 21:31, Бизнес В Ростовской области задержали сопредседателя партии «Другая Россия» 21:11, Политика Грузовик наехал на пешеходов в Барселоне 21:07, Общество Баннер о правах геев пропал с панорамного снимка Google c Красной площади 21:04, Общество Двух детей после ДТП с автобусом госпитализируют в Москве 20:57, Общество Пилотов предупредили о повышенной военной активности Британии у Кипра 20:57, Политика В Нидерландах прокомментировали возможный удар США по Сирии 20:49, Политика В КПРФ опровергли госпитализацию Зюганова в реанимацию 20:45, Политика Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России 20:09, Политика Захарова прокомментировала задержание в Одессе российского судна 20:08, Общество Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции 19:59, Экономика МВД завело дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье 19:53, Общество Суд оставил под арестом экс-депутата Госдумы Варшавского 19:46, Общество «Аэрофлот» опроверг возможность прекращения полетов в США с июня 19:46, Бизнес Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии 19:44, Политика В Пентагоне не приняли решение об ударе по Сирии 19:41, Политика Цена на алюминий впервые за шесть лет поднялась выше $2300 за тонну 19:31, Экономика МИД Азербайджана потребовал доказательств нарушений на выборах 19:24, Политика МИД обвинил США в «злоупотреблении ролью доллара» 19:18, Политика Греция освободит русскую осведомительницу убитой на Мальте журналистки 19:11, Общество МИД прокомментировал заключение ОЗХО по «делу Скрипаля» 19:09, Политика Премьер-министр Италии исключил участие страны в боевых действиях в Сирии 19:05, Политика В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию 19:02, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:00, РБК и Билайн Защита подаст кассационную жалобу на приговор Улюкаеву 18:53, Общество Панкратов-Черный прокомментировал сообщение о его госпитализации 18:46, Общество Капитализация криптовалютного рынка выросла на $30 млрд за полтора часа 18:43, Крипто
Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии
Война в Сирии, 19:44
0
Глава Пентагона рассказал о поиске доказательств химической атаки в Сирии
Министр обороны США рассказал, что убежден, что за химической атакой в Думе стоит Дамаск, но однозначных доказательств этого пока нет. Если администрация Трампа решится на удар по Сирии, конгрессмены об этом узнают, добавил он

Поскольку представителей США на месте предполагаемой химической атаки в Сирии нет, у Вашингтона нет и неопровержимых доказательств, что она имела место, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей. Об этом сообщает Fox News.

«Я верю, что была химическая атака, мы ищем доказательства этому», — сказал чиновник конгрессменам (цитата по Reuters).

Министр подчеркнул, что сам считает, что в Сирии произошел «непростительный» случай применения боевых отравляющих веществ. Он также сказал, что Россия причастна к тому, что в Сирии продолжает храниться такое оружие.

Власти США уведомят конгресс страны, если будет принято решение нанести удар по Сирии, заявил глава Пентагона. При этом он отказался обсуждать какие-либо конкретные военные планы в отношении ближневосточной страны.

Министр также подчеркнул, что необходимо избежать ситуации, при которой военный удар США привел бы к выходу ситуации в Сирии из-под контроля.

В Вашингтоне считают, что правительство Сирии применило химическое оружие в городе Дума в начале апреля. 11 апреля в Белом доме заявили, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о том, нанесут ли США удар по Сирии. CNN со ссылкой на источники, осведомленные об обсуждении вопроса в Белом доме, передавал, что Вашингтону пока не удалось согласовать удары со своими союзниками. Представитель администрации президента США Сара Сандерс отметила, что удар может быть нанесен и по российским силам в Сирии.

В четверг, 12 апреля, Трамп написал в Twitter, что никогда не говорил о том, когда может быть нанесен удар по Сирии. «Может быть, очень скоро, а может, совсем не скоро», — добавил он.

Отправка ударной авианосной группы ВМС США к берегам Сирии. Фоторепортаж Еще 6 фото
Фотогалерея

Париж примет решение об участии в ударах только после того, как будут собраны доказательства причастности Дамаска к химатакам, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон ранее в четверг. Премьер-министр Великобритании, по данным Би-би-си, намерена поддержать военную операцию Вашингтона даже без согласия парламента. Британская The Telegraph сообщала, что власти страны отдали приказ направить свои подлодки, оснащенные крылатыми ракетами, к берегам Сирии. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Берлин не будет участвовать в военной операции.

Дамаск отрицает свою причастность к применению химоружия. Президент Сирии Башар Асад заявил, что обвинения со стороны западных стран основываются на сфабрикованных данных.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что угрозы западных стран применить оружие против Сирии — это грубое нарушение устава ООН. «Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы», — добавила она.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сирия , химическая атака , Джеймс Мэттис
Главное
Глава ЦРУ анонсировал новые «работы» с санкциями против России Политика
Материалы по теме
Захарова назвала возможный удар по Сирии нарушением международного права Политика
Премьер-министр Италии исключил участие страны в боевых действиях в Сирии Политика
В ОЗХО назвали дату прибытия миссии в Сирию Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.