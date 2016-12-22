Белый дом ответил на вопрос о возможном ударе по российским силам в Сирии

В Белом доме не стали исключать возможность нанесения удара по российским силам в Сирии. В Вашингтоне подчеркнули, что Дональд Трамп считает Россию в равной степени с Сирией ответственной за вероятную химатаку в Думе

Сара Сандерс (Фото: Leah Millis / Reuters)

США не исключают возможности нанесения удара по российским целям в Сирии, если это потребуется. Об этом во время пресс-брифинга заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Вопрос о возможной атаке на российских военных, действующих в Сирии, представителю Белого дома задали журналисты. «Мы рассматриваем все варианты», — ответила Сара Сандерс. При этом она подчеркнула, что в Вашингтоне считают Россию ответственной за химическую атаку в Сирии наравне с Дамаском.

Также Сандерс отметила, что Россия за последнее время зарекомендовала себя как «отрицательный персонаж». Вместе с тем на вопрос журналистов о том, считает ли Вашингтон Россию своим врагом, представитель Белого дома отказалась дать однозначный ответ. Сандерс пояснила, что «России необходимо помочь нам определиться в этом», и окончательный ответ на этот вопрос даст поведение Москвы в будущем. «Мы надеемся, что они больше не будут играть роль отрицательных персонажей и изменят свое поведение. Но роль в определении этого должна будет сыграть [сама] Россия», — заявила она.

Обострение в отношениях России и США оказалось связано с сообщениями о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, в которой западные страны обвинили Дамаск. Вашингтон предупредил о готовности к нанесению военного удара по Сирии. 9 апреля Дональд Трамп заявил, что в течение 48 часов примет решение об американском ответе на действия сирийского режима. При этом, как предупреждал президент, ответ может быть предельно жестким. Трамп подчеркнул, что если выяснится, что часть ответственности за химатаку несет и Путин, то «он [российский президент] поплатится». 11 апреля срок, отведенный Трампом на принятие решения, истек.

В то же время российский посол в Ливане Александр Засыпкин заявил, что, Москва имеет право сбивать ракеты, которые могут быть запущены американскими войсками по Сирии. Это заявление российского дипломата прокомментировал сам американский президент. «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, новейшие и продвинутые», — написал в своем Twitter Трамп.

Вместе с тем на пресс-брифинге Сара Сандерс сообщила. что окончательное решение об ударе по Сирии Дональд Трамп пока не принял. Источники CNN в администрации США уточнили, что пока Вашингтон продолжает консультации со своими союзниками. Решение об атаке на силы Дамаска если применение силы будет одобрено, может быть принято в конце недели.

В район Ближнего Востока Вашингтон 11 апреля направил авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Harry Truman. Авианосец сопровождают ракетные крейсеры. К берегам Сирии подошел и ракетный эсминец USS Donald Cook, оснащенный ракетами «Томагавками». В тот же день стало известно, что российские корабли покинули порт в Тартусе и вышли в открытое море. Перемещения российских ВМС зафиксировали данные спутникового слежения.