Telegraph сообщил о приказе Мэй направить подлодки к Сирии

По данным газеты, удар по ближневосточной стране может состояться до понедельника. Премьер Великобритании Тереза Мэй уже направила в регион подлодки с крылатыми ракетами, но окончательного решения по удару не приняла

Тереза Мэй (Фото: Stefan Rousseau / Reuters)

Власти Великобритании направили подводные лодки к берегам Сирии, чтобы они подготовились к удару по позициям проправительственных сил, передает The Telegraph. По данным газеты, удары могут начаться вечером в четверг, 12 апреля.

По данным источников в правительстве Великобритании, Лондон настаивает на новых контактах с Вашингтоном и Парижем перед тем, как будет принято финальное решение по удару по Сирии. Пока страны не согласовали итоговый график ударов, говорится в статье. Премьер страны Тереза Мэй еще не приняла окончательного решения о том, присоединится ли страна к ударам США и Франции по Сирии. Но глава правительства желает, чтобы у нее была возможность действовать быстро, пишет газета.

Источники также рассказали, что Мэй «окончательно отказалась от каких-либо попыток заручиться поддержкой парламента», ближайшее заседание которого состоится только в понедельник из-за пасхальных каникул. Собеседники также подчеркнули, что потенциальные военные действия могут начаться до понедельника.

Лондон «делает все возможное», чтобы обеспечить запуск крылатых ракет «Томагавк» с подводных лодок по военным целям в Сирии, добавили источники.

После публикации The Telegraph агентство Reuters сообщило, что Мэй созвала внеочередное заседание правительство в четверг. По словам представителя премьера, Мэй намерена поговорить с членами кабинета о «стремительно развивающейся неделе».

Би-би-си сообщала, что Мэй может дать согласие на военные действия в Сирии даже без санкции парламента Великобритании. При этом The Times писал, что премьер попросила у президента США Дональда Трампа предоставить больше доказательств вины Дамаска в химической атаке в сирийском городе Дума.

В понедельник в район Восточного Средиземноморья направился американский эсминец Donald Cook. Во вторник, по данным турецкой Hurryet, корабль подошел на расстояние 100 км к Тартусу. Donald Cook сопровождает французский фрегат Aquitaine. По данным Wall Street Journal, к берегам Сирии также идет американский эсминец Porter, но путь займет у него несколько дней. И Donald Cook, и Porter оснащены крылатыми ракетами «Томагавк». Кроме того, 11 апреля в Средиземное море отправился авианосец Harry Truman, его сопровождают ракетные крейсеры Normandy, Arligh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman, Farragut. К этой группировке, как ожидается, присоединятся два миноносца.

В Белом доме в среду заявили, что Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, наносить ли удар по Сирии. В администрации президента США уточнили, что рассматриваются и другие варианты реакции на действия Дамаска — в Вашингтоне настаивают, что лояльные Башару Асаду силы применили химическое оружие в сирийском городе Дума в начале апреля. CNN, ссылаясь на источники, осведомленные о дискуссиях в Белом доме, также указывал, что удары могут быть нанесены не раньше конца недели.