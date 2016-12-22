Захарова назвала возможный удар по Сирии нарушением международного права

Возможные удары по Сирии со стороны США и Франции являются «грубым нарушением международного права». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«На самом высоком уровне, от президентов США и Франции прозвучала угроза жесткой реакции с применением силы против Сирии. Хотела бы отметить, что сама по себе угроза применения силы против страны — члена ООН является грубым нарушением устава этой организации», — сказала Захарова.

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Она отметила, что Россия не стремится к эскалации конфликта.

«Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы», — заявила Захарова.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон объявил, что Париж нанесет удар по Сирии при условии, что будут собраны доказательства предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Канцлер Германии Ангела Меркель исключила участие вооруженных сил страны в военной операции в Сирии.

В результате химатаки в ночь на 8 апреля погибли 49 человек, еще несколько десятков пострадали, сообщало Сирийско-американское медицинское общество. Вашингтон считает, что за химатакой стоит президент Сирии Башар Асад. Президент США Дональд Трамп предупредил Россию об американском ракетном ударе по Сирии и призвал Москву перестать быть союзником «животного, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». Так Трамп охарактеризовал Асада. Позднее американский лидер заявил, что никогда не говорил о сроках удара по Сирии, который произойдет «очень скоро или совсем не так скоро». Асад заявил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада приведут к дестабилизации обстановки в регионе и во всем мире».