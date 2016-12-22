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​Башар Асад ответил на «угрозы Запада» в адрес Сирии
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​Башар Асад ответил на «угрозы Запада» в адрес Сирии
Война в Сирии, 14:01
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​Башар Асад ответил на «угрозы Запада» в адрес Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада» в адрес Сирии приведут к дестабилизации обстановки и в регионе, и в мире. По мнению Асада, западные страны пытаются изменить ход событий в Сирии
Башар Асад (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Запад пытается изменить ход событий в Сирии после побед, которые армия страны одержала над террористами, заявил президент Арабской Республики Башар Асад. Его слова приводит канцелярия президента. Сирийский лидер также предупредил, что «агрессивные угрозы со стороны Запада в адрес Дамаска приведут к дестабилизации обстановки в регионе и во всем мире» (цитата по ТАСС).

Эти заявления Асад сделал по время встречи в Дамаске с советником верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбаром Велаяти. ​

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Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США
Политика

«Заявления некоторых западных политиков о возможности военного нападения на Сирию основываются на сфабрикованных их пособниками фактах», — добавил президент Сирии. Представитель Ирана на встрече заявил, что Тегеран поддерживает «стойкость Сирии и ее народа в войне против терроризма».

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов объявить, как США ответят на сообщения о том, что правительственные войска Сирии применили хлор против мирных жителей. Его заявление стало ответом на слова российского посла в Ливане Александра Засыпкина: в интервью телеканалу «Аль-Манар» посол заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по территории Сирии, а также открывать ответный огонь.

Спустя два дня, 11 апреля, в своем Twitter Трамп посоветовал России приготовиться к тому, что Вашингтон нанесет ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку. «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, новейшие и продвинутые», — написал американский президент.

Позже СМИ выяснили, что к нанесению ударов по Сирии готовятся ВВС и ВМФ Великобритании. The Times со ссылкой на источник сообщила, что в полную боеготовность приведены, в частности, британские самолеты на военной базе на Кипре.

12 апреля Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о точном сроке нанесения удара​ по Сирии. «Может быть, [это произойдет] очень скоро или совсем не так скоро», — написал президент США в Twitter.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Сирия , Башар Асад , Дональд Трамп
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