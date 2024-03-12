Совет ЕС не стал продлевать антироссийские санкции против трех человек

ЕС не стал продлевать антироссийские санкции против трех человек

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Совет ЕС продлил индивидуальные санкции, связанные с конфликтом на Украине еще на полгода, до 15 сентября. Они продолжат действовать в отношении более чем 2,1 тыс. физических и юридических лиц.

В то же время из списков исключили девять умерших граждан. Также санкции не стали продлевать в отношении трех физических лиц. Совет ЕС в публикации не уточнил, о ком идет речь.

Москва считает вводимые санкции нелегитимными.

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