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ЕС не стал продлевать антироссийские санкции против трех человек
Совет ЕС не стал продлевать антироссийские санкции против трех человек
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции, связанные с конфликтом на Украине еще на полгода, до 15 сентября. Они продолжат действовать в отношении более чем 2,1 тыс. физических и юридических лиц.
В то же время из списков исключили девять умерших граждан. Также санкции не стали продлевать в отношении трех физических лиц. Совет ЕС в публикации не уточнил, о ком идет речь.
Москва считает вводимые санкции нелегитимными.
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