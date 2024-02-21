Евросоюз снимет санкции с основателя «Яндекса» Воложа

ЕС снимет санкции с основателя «Яндекса» Воложа. По данным Reuters, он станет одним из трех физлиц, которые будут исключены из списка после 15 марта. Юристы бизнесмена в суде ЕС просили снять санкции после антивоенного заявления

Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Страны ЕС согласились исключить сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа (Forbes оценивает его состояние в $1,1 млрд) из санкционного списка, сообщили Reuters три источника, знакомых с вопросом. О том, что санкции с Воложа снимут, сообщило также финское агентство STT, передает ТАСС.

По словам собеседников Reuters, Волож является одним из трех физических лиц, которые будут исключены из списка после 15 марта, когда режим санкций будет продлен. Ранее источники агентства рассказывали, что «юридические аргументы в суде против Воложа ослабли, учитывая предлагаемое полное отчуждение активов».

РБК обратился за комментарием к представителю Воложа.

Волож попал под европейские санкции 3 июня 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс». В компании тогда уточнили РБК, что после ухода с руководящих должностей предприниматель какое-то время был внешним консультантом.

В августе 2023 года Волож выступил с критикой военной операции на Украине. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил он. Бизнесмен отметил, что у него есть друзья и родственники на Украине и он «в ужасе». Волож заявил, что в 2014-м переехал в Израиль, а в феврале 2022-го понял, что его «история с «Яндексом» закончена».

Financial Times писала, что вскоре после этого заявления адвокаты Воложа попросили ЕС снять с него санкции.

Президент России Владимир Путин допустил, что заявление Воложа связано с его переездом в Израиль. «Он живет в Израиле, и могу представить себе, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь там хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре.

В феврале совет директоров головной компании группы «Яндекс» — Yandex N.V. — одобрил продажу российского бизнеса консорциуму частных инвесторов.

Акционерный капитал Yandex N.V. был разделен между семейным трастом Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). В июле 2022 года, по решению Аркадия Воложа, его семейный траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании: он голосует акциями только согласно их рекомендациям.