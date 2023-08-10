Волож выступил против военных действий на Украине

По словам бизнесмена, в феврале 2022 года мир изменился и он понял, что его «история с Яндексом закончена». Волож заявил, что «было много причин, по которым ему приходилось молчать»

Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против российской военной операции на Украине, говорится в его заявлении, которое разослали журналистам.

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — заявил он.

По словам бизнесмена, за последний год ему задавали много вопросов о его точке зрения «и особенно много их появилось на этой неделе». «Мне бы хотелось прояснить свою позицию. Для меня важно быть услышанным всеми сторонами», — сказал он.

Волож подчеркнул, что на Украине у него живут друзья и родственники и он «в ужасе». «Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — сказал он.

По словам Воложа, в 2014 году он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса». «В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена», — сообщил он.

Говоря о работе в «Яндексе», Волож заявил, что создатели компании думали не только о технологиях и бизнесе, но верили, что «строят новую Россию» — «открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику». Со временем, по его словам, давление на компанию выросло, но команда старалась и «делала все возможное, несмотря на внешние условия». «Всегда ли удавалось найти правильный баланс? Сейчас, оглядываясь назад, понятно, что что-то можно было бы сделать иначе», — сказал он.

Теперь же, сообщил Волож, он занимается поддержкой российских инженеров, которые решили уехать из страны и «могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий».

Костин усомнился в участии ВТБ в сделке с «Яндексом» после ухода Воложа Бизнес

3 июня 2022 года Аркадий Волож попал под санкции Евросоюза. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс». В компании тогда уточнили РБК, что после ухода с руководящих должностей предприниматель какое-то время был внешним консультантом.

В прошлом ноябре голландская Yandex N.V. сообщила о плане по разделу компании на российскую и международную части. Как отмечали источники РБК, сделка предполагала, что Волож уступит контроль над российской частью бизнеса в обмен на право развивать за рубежом интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных, образовательных технологий, а также разметки данных. При этом владельцем более 50% российского «Яндекса» могут стать новые инвесторы.

Как писал Bloomberg со ссылкой на свои источники, интерес к покупке контрольного пакета в российском бизнесе выражали миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Об интересе к покупке доли в составе консорциума также заявлял глава ВТБ Андрей Костин. В начале июня он говорил, что стоимость всей компании в рамках сделки оценивается в $7 млрд.

Позднее Костин заявил, что обсуждавшиеся условия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» несправедливы, ее нужно торпедировать. Он предложил провести ее по схеме передачи под управление по аналогии с российским бизнесом финского энергетического концерна Fortum. По его мнению, передача бизнеса «Яндекса» необязательно может быть проведена в адрес Росимущества. «Есть хорошие команды профессионалов, например в «Ростелекоме», — говорит он.