Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России
Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, в него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, следует из пресс-релиза Европейского совета.
ЕС включил в санкционный список 27 организаций по обвинениям в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России. «На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения», — сообщил ЕС.
Некоторые из этих организаций расположены в третьих странах, включая компании из Китая, Индии, Турции, Таиланда, Казахстана, Сербии и Шри-Ланки, которые, по данным ЕС, были вовлечены в обход торговых ограничений.
В рамках 13-го пакета санкций Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, добавив в него компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, по мнению чиновников ЕС, способствуют укреплению промышленного потенциала России, включая электротрансформаторы.
Также, согласно решению Евросоюза, Великобритания в качестве страны-партнера введет комплекс ограничительных мер в отношении импорта чугуна и стали из России, а также комплекс мер контроля за импортом, которые фактически эквивалентны мерам ЕС.
По подсчетам Евросоюза, санкционные меры против России к настоящему моменту затронули более чем 2 тыс. физических и юридических лиц. У попавших под санкции граждан лиц замораживаются активы в Евросоюзе, а гражданам и компаниям союза запрещено предоставлять им средства. На физические лица дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или передвигаться транзитом через страны союза.
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