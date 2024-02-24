Австралия ввела санкции против Киркорова, Нарусовой и «Юнармии»

Австралия раскрыла состав нового санкционного перечня, в него вошли организации и лица из отраслей медиа, горной добычи, энергетики и ВПК. Москва считает санкции незаконными

Филипп Киркоров и Николай Басков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Австралия ввела санкции против еще 55 россиян и 37 российских организаций, ограничения приурочены ко второй годовщине начала Россией военной операции на Украине. Об этом сообщил австралийский МИД.

Под санкции попали среди прочих губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия).

Также ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Расторгуева, Николая Баскова, главы ВГТРК Олега Добродеева, главы «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, телеведущего Артема Шейнина, политолога Сергея Караганова.

Среди новых подсанкционных организаций: Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, «Росгеология», «Юнармия», Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» и «Машиностроительная компания «Витязь».

В санкционном списке оказались также сенаторы Людмила Нарусова (Тыва), Виктор Кресс (Томская область), Ильяс Умаханов (Дагестан), Арсен Каноков (Кабардино-Балкария), Сергей Лукин (Воронежская область, Дмитрий Василенко (Ленинградская область), Максим Кавджарадзе (Липецкая область).

Новые ограничения направлены против тех, кого Австралия считает причастными к «депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России», объектов энергетического, оборонного, горнодобывающего секторов экономики, а также из сферы медиа. Кроме того, санкции наложены на участников «сетей закупок» в Белоруссии, Иране и КНДР.

На прошлой неделе правительство Австралии направило $50 млн в Международный фонд для Украины для закупки приоритетного вооружения, за счет чего общий объем помощи от Канберры достиг $960 млн, из которых $780 млн пошли на военные закупки.

Общее количество санкций Австралии, введенных после 24 февраля 2022 года, превысило 1,2 тыс., напомнил МИД. Министерство призвало Москву немедленно «положить конец» военной операции.

Российский МИД в ответ на предыдущие санкции Австралии вводил ответные ограничения и обвинял Канберру в несамостоятельной политике. По мнению министерства, правительство Австралии «готово поддерживать любые действия, нацеленные на сдерживание России». Москва отрицает обвинения Запада в депортации украинских детей.