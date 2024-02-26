Кремль оценил новые санкции США и Евросоюза против России

Песков: в очередных санкциях США и ЕС против России нет ничего нового

Фото: Олег Яковлев / РБК

В новых санкциях, которые США и ЕС ввели против России, нет ничего принципиально нового. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он также заявил, что санкции вредят экономике вводящих их государств. «Эффект бумеранга работает. Европейская в первую очередь экономика серьезно страдает из-за этих санкций. <...> Страдают и интересы американских компаний. Российская экономика показала свою устойчивость — причем в данном случае это даже не от нас сказать, а по словам представителей США. Российская экономика адаптировалась и продолжает свое развитие», — добавил Песков.

США 23 февраля ужесточили санкции против России. Под ограничительные меры попал оператор платежной системы «Мир» — «Национальная система платежных карт» (НСПК), завод-производитель машин премиум-класса Aurus, ФГУП «НАМИ» — разработчик автомобилей, девелоперская группа ПИК, горнодобывающая компания «Мечел». Как пояснил президент Джо Байден, всего вступают в силу 500 санкций, связанных как с операцией на Украине, так и со смертью в колонии оппозиционера Алексея Навального.

Евросоюз в этот же день ввел 13-й пакет санкций против 106 физических и 88 юридических лиц. Был расширен список запрещенных к экспорту в Россию товаров, его пополнили возможные компоненты для разработки и сборки дронов. Под экспортные ограничения попали 27 организаций, которые ЕС обвинил в поддержке военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Часть из них находится в Индии, Турции, Китае, Казахстане, Таиланде, Сербии и Шри-Ланке.