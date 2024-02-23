Канада ввела санкции против 153 российских организаций
Канада ввела новые санкции против России. Под ограничения попали 10 физических лиц и 153 организаций, следует из списка, который опубликовал канадский МИД.
В санкционный список вошли:
- помощник президента России Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин;
- президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов
- «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» («Ил», головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, производит военно-транспортные самолеты Ил-76);
- Обуховский завод (северо-западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей», который выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» и др.)
- военно-патриотический парк ВС России «Патриот»;
- АО «Военторг» («дочка» крупнейшего холдинга «Гарнизон» Минобороны, занимается организацией питания и оказанием услуг в сфере бытового обеспечения военнослужащих);
- основной владелец девелоперской компании ЛСР Андрей Молчанов.
Под санкции Канады также попали экс-президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, оператор «Русские Вертолетные Системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (производит спутники ГЛОНАСС), банк «Санкт-Петербург», редакция газеты Минобороны «Красная Звезда».
Ранее 23 февраля очередные санкции против российских компаний и физлиц ввели США и Евросоюз.
Россия считает санкции, вводимые западными странами, незаконными, МИД обещал ответить на ограничения. В Кремле отмечали, что российские компании научились обходить санкции.
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