Канада ввела санкции против 153 российских организаций

Сборка ракет для мобильных зенитно-ракетных комплексов, на одном из предприятий Концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Канада ввела новые санкции против России. Под ограничения попали 10 физических лиц и 153 организаций, следует из списка, который опубликовал канадский МИД.

В санкционный список вошли:

помощник президента России Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин;

президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов

«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» («Ил», головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, производит военно-транспортные самолеты Ил-76);

Обуховский завод (северо-западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей», который выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» и др.)

военно-патриотический парк ВС России «Патриот»;

АО «Военторг» («дочка» крупнейшего холдинга «Гарнизон» Минобороны, занимается организацией питания и оказанием услуг в сфере бытового обеспечения военнослужащих);

основной владелец девелоперской компании ЛСР Андрей Молчанов.

Под санкции Канады также попали экс-президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, оператор «Русские Вертолетные Системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (производит спутники ГЛОНАСС), банк «Санкт-Петербург», редакция газеты Минобороны «Красная Звезда».

Ранее 23 февраля очередные санкции против российских компаний и физлиц ввели США и Евросоюз.

Россия считает санкции, вводимые западными странами, незаконными, МИД обещал ответить на ограничения. В Кремле отмечали, что российские компании научились обходить санкции.