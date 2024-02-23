 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Канада ввела санкции против 153 российских организаций

Сюжет
Война санкций
Сборка ракет для мобильных зенитно-ракетных комплексов, на одном из предприятий Концерна воздушно-космической обороны (ВКО) &laquo;Алмаз-Антей&raquo;
Сборка ракет для мобильных зенитно-ракетных комплексов, на одном из предприятий Концерна воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Канада ввела новые санкции против России. Под ограничения попали 10 физических лиц и 153 организаций, следует из списка, который опубликовал канадский МИД.

В санкционный список вошли:

  • помощник президента России Игорь Левитин и его брат Леонид Левитин;
  • президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов
  • «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» («Ил», головная компания дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации, производит военно-транспортные самолеты Ил-76);
  • Обуховский завод (северо-западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей», который выпускает комплексы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» и др.)
  • военно-патриотический парк ВС России «Патриот»;
  • АО «Военторг» («дочка» крупнейшего холдинга «Гарнизон» Минобороны, занимается организацией питания и оказанием услуг в сфере бытового обеспечения военнослужащих);
  • основной владелец девелоперской компании ЛСР Андрей Молчанов.

Под санкции Канады также попали экс-президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев, оператор «Русские Вертолетные Системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (производит спутники ГЛОНАСС), банк «Санкт-Петербург», редакция газеты Минобороны «Красная Звезда».

Ранее 23 февраля очередные санкции против российских компаний и физлиц ввели США и Евросоюз.

Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России
Политика
Вид на здание Европейского совета в Брюсселе

Россия считает санкции, вводимые западными странами, незаконными, МИД обещал ответить на ограничения. В Кремле отмечали, что российские компании научились обходить санкции.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Теги
Канада санкции Игорь Левитин Алмаз-Антей «Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина» Андрей Филатов Красная звезда «Патриот»
Материалы по теме
Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер ПИК
Политика
ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода
Политика
Aurus попал под новые санкции США
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
«Трансконтейнер» после санкций США заявил, что поезда ходят по графику Политика, 20:38
Factor TV сообщил о подготовке визита Зеленского в Армению Политика, 20:22
Канада ввела санкции против 153 российских организаций Политика, 20:15
Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты Финансы, 20:08
Россиянка победила первую ракетку мира в полуфинале турнира WTA в Дубае Спорт, 20:08
США выпустили предостережение работающим в России компаниям Политика, 20:07
Хачанов вышел в финал теннисного турнира в Дохе Спорт, 20:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
El Pais узнала о двух подозреваемых в причастности к убийству Кузьминова Политика, 19:30
Aurus попал под новые санкции США Бизнес, 19:18
В Эстонии вслед за Латвией наказали участников Игр будущего в Казани Спорт, 19:12
«Динамо» разгромно проиграло аутсайдеру РПЛ на сборах в Турции Спорт, 18:58
ОКР предостерег российских спортсменов от согласия выступить на Олимпиаде Спорт, 18:36
Экс-тренера сборной Китая приговорили к пожизненному сроку за взятку Спорт, 18:23
В ОКР заявили о масштабной дискриминации россиян со стороны CAS Спорт, 18:17