Под санкции попал новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, «Арктик СПГ 2». Россия считает санкции незаконными

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Великобритания ввела новые санкции против России, ограничения введены против компаний, которые Лондон считает связанными с российским ВПК, против импортеров оборудования, нефтетрейдеров. Они приурочены ко второй годовщине начала военных действий на Украине.

Под санкции попал гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев, алмазодобывающие компании «АГД Даймондс» и «Алмазный мир», председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, а также расположенный в Дзержинске завод им. Свердлова (производит боеприпасы).

В санкционный список также вошли компания «Арктик СПГ 2» и ее директор Олег Карпушин, нефтетрейдер Paramount Energy & Commodities SA, который, по данным британской стороны, способствует торговле российской нефтью в обход потолка цен, а также судоходные компании Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management и Active Shipping. Под ограничения попали первый зампред правления НОВАТЭКа Лев Феодосьев и члены совета директоров Виктор Нестеренко, Ирина Гайда, Алексей Орел, Валерий Крюков.

Блокирующие санкции также введены против Льва Феодосьева (являлся первым зампредом правления «НОВАТЭКа», сейчас информация о менеджменте компании не раскрывается) и членов совета директоров компании Валерия Крюкова, Виктора Нестеренко, Ирины Гайды, Алексея Орла.

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Ограничения коснулись и председателя совета директоров «ОМК» Анатолия Седых, владельцев Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Эдуарда Чухлебова и Игоря Кудряшкина (по состоянию на 2021 год обоим принадлежало по 7,5% УГМК), гендиректора аффилированной с УГМК компании «БизнесГлобус» Александра Бунина, а также Самарской металлургической компании и Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) — производителей алюминиевых полуфабрикатов.

Под санкциями оказался также ряд иностранных компаний, в том числе из Турции и Китая.

«Этот пакет ограничений служит четким сигналом о том, что два года спустя Великобритания и ее союзники непоколебимы в поддержке Украины», — говорится в сообщении британского правительства.

Под новые санкции попали в общей сложности более 50 физлиц и юрлиц. Всего британские санкции затрагивают более 2000 граждан и компаний.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что из-за ограничений Россия, по данным ООН, потеряла $50–52 млрд, а те, кто их ввели, — $100 млрд. «Что с этими санкциями произошло, отразились или нет? Да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю», — заявил глава государства, пояснив, что на России «больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на наши традиционные товары — нефть, газ, металлургическую промышленность и химию», — говорил он.