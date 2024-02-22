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Война санкций ,  
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Reuters узнал, кого исключат из санкций ЕС кроме Воложа

Reuters узнал о планах ЕС убрать из санкций Воложа, Мндоянца и «Ночных волков»
Сюжет
Война санкций
ЕС собирается снять санкции с бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и Йозефа Хамблека — главы европейского отделения «Ночных волков». О планах отменить санкции против основателя «Яндекса» агентство писало ранее
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Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

ЕС помимо основателя «Яндекса» Аркадия Воложа (Forbes оценивает его состояние в $1,1 млрд) собирается отменить санкции, введенные также против бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и гражданина Словакии Йозефа Хамблека (он является главой европейского отделения мотоклуба «Ночные волки»), сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника. О том, что Воложа и еще двух человек исключат из санкционного списка Евросоюза, агентство писало накануне.

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В декабре бизнесмен написал сотрудникам письмо, что покидает «Яндекс».

В феврале этого года совет директоров головной компании группы «Яндекс» — Yandex N.V. — одобрил продажу российского бизнеса консорциуму частных инвесторов. Акционерный капитал Yandex N.V. был разделен между семейным трастом Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. При этом основными владельцами голосующих акций являются семейный траст Воложа (45,1%) и члены совета директоров, должностные лица и сотрудники компании (6,6%). В июле 2022 года по решению Воложа его семейный траст передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании: он голосует акциями только согласно их рекомендациям.

После начала военных действий на Украине под санкции Брюсселя попали около 2 тыс. граждан и компаний. Срок некоторых ограничений истекает 15 марта, отмечает Reuters. В Евросоюзе договорились их продлить, за исключением санкций в отношении Воложа, Мндоянца и Хамблека. По словам одного из собеседников агентства, ограничительные меры в отношении них были признаны «неоправданными с юридической точки зрения», в том числе после антивоенного заявления основателя «Яндекса». В августе прошлого года Волож заявил: «Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны». Президент Владимир Путин связал его слова с желанием «сохранить деньги и связать свою жизнь с другой страной» и пожелал ему здоровья и хорошей жизни в Израиле. Financial Times писала, что Волож впоследствии попросил ЕС об отмене санкций против него.

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Бизнес
Аркадий Волож

Источники Reuters также рассказали, что Венгрия в то же время лоббирует отмену санкций против бизнесмена, основателя холдинга USM Алишера Усманова (Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд), а также против экс-пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина и бывшего обладателя контрольного пакета акций производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора.

В декабре прошлого года Мндоянц выиграл в суде ЕС, где он оспаривал введенные против него санкции. На решение обратил внимание профильный телеграм-канал The Sanctions Law. Брюссель объяснял внесение бизнесмена в список тем, что тот связан с АФК «Система» и «ВЛМ-Инвест». Мндоянц настаивал, что покинул «Систему» в 2012 году и не выполняет никаких функций в «ВЛМ-Инвест» с февраля 2019-го.

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Елена Чернышова
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