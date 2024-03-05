Великобритания сняла санкции с миллиардера Макарова

Основатель «Итеры» Игорь Макаров попал под санкции Лондона сенью 2022 года, теперь ограничения сняты. По данным Forbes, в прошлом году бизнесмен отказался от российского паспорта. У него есть кипрское гражданство

Игорь Макаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Великобритания сняла ограничения с миллиардера Игоря Макарова (состояние, по оценке Forbes, составляет $2,2 млрд), следует из примечания к санкционному списку на сайте правительства. По данным американского Forbes, в 2023 году он отказался от российского паспорта, оставив только гражданство Кипра.

В примечании к списку указано место рождения Макарова — Туркменистан; в документе говорится, что он «больше не является объектом заморозки активов или санкций на оказание трастовых услуг».

Макаров в 1992 году основал международную группу компаний «Итера», одну из первых в России независимую нефтегазовую компанию. С 1998 года «Итера» развивала газодобычу в Ямало-Ненецком автономном округе, компания ввела в эксплуатацию девять газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири.

В 2012 году «Итера» создала совместное предприятие с «Роснефтью», которая получила 51% компании Макарова. В 2013-м «Роснефть» полностью выкупила ее акции. Макаров в 2015 году основал компанию Areti International, зарегистрированную на Кипре. На ее сайте отмечается, что деловые интересы компании сосредоточены в Центральной Азии, Европе, США, Канаде и на Ближнем Востоке

Под британские санкции Макаров попал в 2022 году, в обоснованиях говорилось, что бизнесмен был занят «в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно российском энергетическом секторе». В том же году ограничения против него ввела Канада и Австралия.

Прошлым летом Великобритания сняла санкции с бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова (Минюст России признал его иноагентом). О решении отказаться от российского гражданства Тиньков объявил в октябре 2022 года.