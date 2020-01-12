Политика , 12 янв, 11:49
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Правительство нацсогласия Ливии объявило о перемирии вслед за Хафтаром
Ранее с инициативой прекращения огня и боевых действий в стране выступили президенты России и Турции
Базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сараджа объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Как говорится в заявлении ПНС в Facebook, перемирие началось 12 января в 00:00 по местному времени (1:00 мск).
При этом Сарадж отметил, что ПНС оставляет за собой право ответить на нападение или агрессию другой стороны.
Ранее, в ночь на 12 января, о прекращении огня объявила Ливийская национальная армия, возглавляемая маршалом Хафтаром.
Таким образом, стороны конфликта приняли предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые 8 января по итогам переговоров в Стамбуле предложили прекратить огонь в Ливии.
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