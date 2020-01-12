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Политика ,  
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Армия Хафтара обвинила войска Сарраджа в нарушении перемирия

Войска правительства национального согласия (ПНС) нарушили перемирие, вступившее в силу в полночь 12 января, заявил командующий западным округом Ливийской национальной армия (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, Мабрук аль-Газави, передает портал Afrigatenews.

По его словам, армия ПНС нарушила перемирие сразу на нескольких направлениях, применив все виды оружия, включая артиллерию. Однако войска Хафтара по-прежнему привержены соглашению о перемирии и ожидают дальнейших указаний, добавил аль-Газави.

Ранее ЛНА сообщила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск), приняв таким образом предложение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым они выступили 8 января после переговоров в Стамбуле. При этом изначально армия Хафтара отвергла это предложение. Ее войска с 2011 года противодействуют силам ПНС, возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем и контролирующего Триполи.

В конце 2019 года правительство нацсогласия попросило Анкару о военной поддержке, на что в ответ Хафтар объявил о всеобщей мобилизации, обвинив Эрдогана в попытке возродить «османское наследие». 5 января турецкий лидер объявил об отправке солдат в Ливию в рамках соглашения с ПНС.

Теги: нарушение перемирия, Ливия, Халифа Хафтар
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