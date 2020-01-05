Эрдоган объявил об отправке турецких солдат в Ливию

Турецкий президент заверил, что в североафриканской стране его военнослужащие будут заниматься координацией

Фото: Pool Presidential Press Service / AP

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о том, что военнослужащие из его страны уже отправляются в Ливию в рамках соглашения с правительством национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи. В интервью CNN Turk он отметил, что задачей турецких солдат будет координация действий правительственных сил.

Касательно соглашения с Триполи о разработках шельфа в восточном Средиземноморье Эрдоган отметил, что в нем нет ничего нового. По его словам, переговоры на эту тему велись еще в те времена, когда Ливией руководил Муаммар Каддафи.

«Греки и греческие киприоты пытались запереть нас возле нашего средиземноморского побережья. Теперь их планы нарушены. Они сотрудничают с Хафтаром. А кто такой Хафтар?» — спросил Эрдоган.

В ноябре прошлого года Турция заключила договор о сотрудничестве с правительством в Триполи, который предусматривает в том числе и оказание военной помощи против наступающих на столицу сил генерала Халифы Хафтара. Последний является командующим Ливийской национальной армии и представляет альтернативное правительство страны и парламент Ливии, которые находятся в Бенгази.

Ранее 4 января Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии со стороны Турции. Военачальник также обвинил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в намерении возродить в Ливии «османское наследие». Речь идет о временах Османской империи, контролировавшей Ливию с начала XVI века до 1911 года.