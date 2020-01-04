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Фельдмаршал Хафтар объявил мобилизацию для «изгнания иностранных сил»
Таким образом Хафтар отреагировал на возможную отправку в Ливию турецких военных, которых попросило о помощи правительство нацсогласия страны (ПНС). Войска ПНС и Хафтара воюют с 2011 года
Житель Ливии с фотографией фельдмаршала Хафтара (Фото: Esam Al-Fetori / Reuters)

Командующий ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии. Об этом пишет Al Arabiya.

«Мы принимаем вызов [Турции], и я объявляю о всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», — сказал он.

Кроме того, Хафтар обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытках возродить в Ливии «османское наследие», а также в том, что он «толкает свою армию к гибели». Фельдмаршал призвал ливийцев сплотиться против «врага, который решил захватить страну.

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В Ливии войска Хафтара с 2011 года противодействуют правительству национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи и получающим поддержку Запада. В конце декабря ПНС попросило у Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку для отражения очередного наступления Хафтара. В начале января парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию.

По официально неподтвержденным Москвой данным, на стороне Хафтара действуют бойцы российской ЧВК Вагнера (Россия отрицает сам факт существования частных военных компаний). Эрдоган утверждал, что на территории Ливии находятся 2 тыс. российских наемников.

Автор: Артём Губенко
Теги: Ливия, Армия, мобилизация
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