Армия Хафтара объявила о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, объявила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск). Об этом заявил ее официальный представитель Ахмад аль-Месмари, передает газета Al-Wasat.

Таким образом армия Хафтара приняла предложение лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, выдвинутое ими 8 января по итогам переговоров в Стамбуле.

По словам аль-Месмари, того, кто нарушит данное соглашение, ждет «жесткий ответ».

8 января Путин и Эрдоган выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий в Ливии с 12 января, однако изначально армия Хафтара отвергла это предложение. Войска фельдмаршала с 2011 года выступают против сил правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем и контролирующего Триполи.

В конце декабря ПНС попросило Турцию о военной поддержке, на что в ответ Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для «изгнания иностранных сил» и обвинил Эрдогана в попытке возродить «османское наследие». 5 января турецкий президент сообщил об отправке военных в Ливию по просьбе ПНС.