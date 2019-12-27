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Правительство нацсогласия Ливии запросило военную поддержку у Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило Турции официальный запрос о военной поддержке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ливии.

В сообщении говорится, что правительство Ливии попросило Анкару предоставить «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку. Это необходимо для отражения наступления на Триполи с востока страны.

Информацию об официальном запросе Ливии о военной поддержке подтвердил «РИА Новости» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Косачев назвал худшим вариантом военное вмешательство Турции в дела Ливии
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26 декабря президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что вопрос об отправке войск в Ливию парламент рассмотрит в январе 2020 года. По его словам, Турция «отправляет войска туда, куда приглашают». Он пояснил, что соответствующее обращение поступило от властей Ливии.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев отметил, что военное вмешательство Турции «может оказаться худшим вариантом» в урегулировании конфликта. При этом он указал, что если бы Анкара хотела отправить в Ливию своих военных, она бы не откладывала начало действий на три недели.

12 декабря командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халиф Хафтар заявил о «последней битве» за Триполи, чтобы освободить столицу. Сейчас контроль над столицей принадлежит международно признанному Правительству национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж. Хафтар пытается получать контроль над Триполи с апреля, но каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции.

Теги: Ливия, Турция, поддержка
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