Правительство нацсогласия Ливии запросило военную поддержку у Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило Турции официальный запрос о военной поддержке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ливии.

В сообщении говорится, что правительство Ливии попросило Анкару предоставить «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку. Это необходимо для отражения наступления на Триполи с востока страны.

Информацию об официальном запросе Ливии о военной поддержке подтвердил «РИА Новости» глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

26 декабря президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что вопрос об отправке войск в Ливию парламент рассмотрит в январе 2020 года. По его словам, Турция «отправляет войска туда, куда приглашают». Он пояснил, что соответствующее обращение поступило от властей Ливии.