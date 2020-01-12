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Политика ,  
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Al Jazeera сообщила об обвинении сил Хафтара в нарушении перемирия

Войска правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем выдвинули ответные обвинения в адрес Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, в нарушении перемирия в Триполи. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на военные источники ПНС.

По данным источников, армия Хафтара нанесла удар по позициям правительственных сил с помощью минометов.

Ранее, в ночь на 12 января, командующий западным округом ЛНА Мабрук аль-Газави обвинил ПНС Ливии в нарушении соглашения о прекращении огня. По его словам, силы Сараджа применили все виды оружия, включая артиллерию.

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 8 января, после переговоров в Стамбуле, выступили с предложением о прекращении боевых действий в Ливии с 12 января.

Позднее армия Сараджа сообщила о прекращении огня после полуночи 12 января (01:00 мск), приняв таким образом предложение двух лидеров.

В Ливии ПНС во главе с премьером Фаизом Сараджем противостоит ЛНА, которой руководит фельдмаршал Халиф Хафтар, с 2011 года.
 

Теги: Ливия, армия, Халифа Хафтар, перемирие, нарушение
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