Al Jazeera сообщила об обвинении сил Хафтара в нарушении перемирия

Войска правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем выдвинули ответные обвинения в адрес Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, в нарушении перемирия в Триполи. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на военные источники ПНС.

По данным источников, армия Хафтара нанесла удар по позициям правительственных сил с помощью минометов.

Ранее, в ночь на 12 января, командующий западным округом ЛНА Мабрук аль-Газави обвинил ПНС Ливии в нарушении соглашения о прекращении огня. По его словам, силы Сараджа применили все виды оружия, включая артиллерию.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 8 января, после переговоров в Стамбуле, выступили с предложением о прекращении боевых действий в Ливии с 12 января.