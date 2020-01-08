Путин и Эрдоган предложили прекратить огонь в Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сообщили о приверженности политическому урегулированию конфликта в Ливии и выступили с инициативой прекращения огня и боевых действий с 12 января, сообщается на сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что прекращение огня является приоритетом для начала инклюзивного политического процесса под эгидой ООН в Ливии. Решение конфликта должно происходить на основе Политического соглашения по Ливии от 2015 года, резолюции 2259 и других решений Совета Безопасности ООН, говорится в сообщении.

В Ливии признанному международным сообществом Правительству национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сараджем противостоит Ливийская национальная армия, которой руководит фельдмаршал Халиф Хафтар.

Согласно резолюции 2259, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году, страны — члены организации договорились о формировании Правительства национального согласия (ПНС) и признания его как единственного законного правительства Ливии. Кроме того, в резолюции говорилось о призыве всех государств-членов прекратить поддержку параллельных структур, претендующих на власть в стране.