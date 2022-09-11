Business Standard: Россия предложила Индии скидку за отказ от предельных цен на нефть

Business Standard узнал о просьбе России к Индии по потолку цен на нефть

Ввести потолок цен на российскую нефть предложили страны G7. США обсуждали эту инициативу с Индией, которая заявляла, что внимательно ее изучит

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Россия предложила Индии поставлять нефть по более низким ценам при условии отказа Нью-Дели от поддержки инициативы стран G7 по установлению предельных цен на нефть, пишет индийская газета Business Standard со ссылкой на неназванных официальных лиц и МИД Индии.

По данным источников издания, предполагается, что «существенные скидки» на нефть из России будут больше, чем те, которые в последние два месяца предлагал Ирак.

«Взаимен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято позже, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами», — сообщил изданию официальный представитель МИД Индии.

В мае российская сырая нефть для Индии была дешевле на $16 за баррель по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в размере $110, пишет газета. В июне скидка снизилась до $14 за баррель, а по состоянию на август составила $6 от средней цены импортной нефти, указывает издание.

Ирак, один из крупнейших поставщиков нефти в Индию, с конца июня начал «подрывать» позиции России, поставляя несколько сортов сырой нефти, средняя цена за баррель которой на $9 ниже российской, пишет издание. В итоге Россия с долей 18,2% опустилась на третье место в списке стран по объему поставок нефти в Индию. Первое место сейчас занимает Саудовская Аравия (20,8%), второе — Ирак (20,6%), указывает газета. В июне Reuters писал со ссылкой на источники, что Россия в мае обогнала по объемам поставок Саудовскую Аравию, а лидером стал Ирак.

В начале сентября «Большая семерка» (G7: США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия) договорилась ввести потолок цен на российскую нефть. В совместном заявлении стран говорилось, что такая мера разработана для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения их влияния на рост мировых цен на энергоносители.

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Предельные цены еще не установлены, их планируется определить к началу действия эмбарго ЕС на российскую нефть, которое должно вступить в силу в декабре. К обсуждению потолка цен смогут присоединиться те страны, которые согласятся его ввести, заявляли в Минфине США. Кроме того, в предварительном руководстве американского ведомства говорилось, что под взыскания и наказания США могут попасть те, кто закупает российскую нефть по ценам выше предельных.

В середине июля министр финансов США Джанет Йеллен сообщала, что Вашингтон и Нью-Дели провели «обнадеживающие» переговоры о верхнем пределе цен на российскую нефть. Источник Reuters в американском ведомстве указывал, что индийская страна не выразила «враждебности к этой идее». В начале сентября министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявлял, что страна внимательно рассмотрит предложение G7 о предельных ценах.

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты компаниям и странам, которые введут ограничение цен, заявлял вице-премьер Александр Новак. Он назвал инициативу западных стран «полным абсурдом» и вмешательством в рыночные механизмы, которые могут привести к «дестабилизации нефтяной отрасли».

Президент Владимир Путин также говорил, что Россия перестанет поставлять энергоносители в страны, которые примут политические решения, противоречащие условиям контрактов. «Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем», — сказал президент.