Индия пообещала оценить предложение G7 о потолке цен на российскую нефть

Министр нефти Индии Пури: мы очень внимательно оценим идею о ценах на российскую нефть

Индия внимательно рассмотрит предложение стран G7 (включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США), ввести ли лимит цен на российскую нефть, заявил телеканалу CNBC министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.

«Идет много разговоров (об ограничении цен на нефть. — РБК) из-за большого количества факторов. <...> Что теперь будет означать это предложение? Мы рассмотрим его очень внимательно», — сказал Пури, отметив, что мировая экономика все еще приспосабливается к влиянию пандемии COVID-19 и российской военной операции на Украине.

Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть 2 сентября. Ограничения были разработаны для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения их влияния на рост мировых цен на энергоносители, отмечается в совместном заявлении G7.

Потолок цен планируется установить одновременно с введением санкций Евросоюза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря. До этого Financial Times со ссылкой на источники писала, что потолок цен для сырой нефти начнет действовать с 5 декабря, а для нефтепродуктов и с 5 февраля — для нефтепродуктов.

Президент Владимир Путин, говоря о планах Запада ограничить цены, указывал, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, и предупреждал, что цены в таком случае «взлетят до небес».

Вице-премьер Александр Новак говорил, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять нефть. Попытки ограничить цены на нефть «приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, добавил он.