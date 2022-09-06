Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Макрон пообещал помочь Германии с газом зимой в обмен на электричество Политика, 02:28
Рафаэль Надаль проиграл американцу Тиафо и завершил участие в US Open Спорт, 01:57
Индия пообещала оценить предложение G7 о потолке цен на российскую нефть Политика, 01:23
МАГАТЭ назвало дату публикации отчета о ситуации на Запорожской АЭС Политика, 01:07
Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске» Политика, 00:57
Гинцбург предупредил о двукратном росте смертности от COVID-19 в России Общество, 00:45
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 00:16
Bloomberg узнал об обсуждении «потолка цен» на газ из России на уровне ЕС Политика, 00:14
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В «Аэрофлоте» пообещали «не ремонтировать двигатели в гаражах» Бизнес, 00:12
Двое россиян утонули в акватории Гагры в Абхазии Общество, 00:09
Союз туриндустрии зафиксировал рост числа глэмпингов в России в 1,5 раза Недвижимость, 00:01
Что известно о преемнике Леонида Федуна в «Спартаке» Спорт, 00:00
Эксперты назвали отношения с КНР лучшими вопреки «тихому» уходу компаний Политика, 00:00
Адвокат призвал Лаврова начать переговоры с США об обмене Винника Политика, 05 сен, 23:55
Война санкций ,  
0 

Индия пообещала оценить предложение G7 о потолке цен на российскую нефть

Министр нефти Индии Пури: мы очень внимательно оценим идею о ценах на российскую нефть
BRENT BRENT $97,34 -0,23%

Индия внимательно рассмотрит предложение стран G7 (включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США), ввести ли лимит цен на российскую нефть, заявил телеканалу CNBC министр нефти и газа Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.

«Идет много разговоров (об ограничении цен на нефть. — РБК) из-за большого количества факторов. <...> Что теперь будет означать это предложение? Мы рассмотрим его очень внимательно», — сказал Пури, отметив, что мировая экономика все еще приспосабливается к влиянию пандемии COVID-19 и российской военной операции на Украине.

G7 договорилась о предельных ценах на российскую нефть. Что важно знать
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Министры финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть 2 сентября. Ограничения были разработаны для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения их влияния на рост мировых цен на энергоносители, отмечается в совместном заявлении G7.

Потолок цен планируется установить одновременно с введением санкций Евросоюза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря. До этого Financial Times со ссылкой на источники писала, что потолок цен для сырой нефти начнет действовать с 5 декабря, а для нефтепродуктов и с 5 февраля — для нефтепродуктов.

Президент Владимир Путин, говоря о планах Запада ограничить цены, указывал, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом, и предупреждал, что цены в таком случае «взлетят до небес».

Вице-премьер Александр Новак говорил, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять нефть. Попытки ограничить цены на нефть «приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям, для которых уже подорожали энергоресурсы, добавил он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lucy Nicholson / Reuters Стоит ли сейчас покупать акции российских нефтегазовых компаний
Статьи
Pro
Фото: Alex Wong / Getty Images Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов
Инструкции
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования

Теги
Индия российская нефть цены на нефть G7
Материалы по теме
G7 договорилась о предельных ценах на российскую нефть. Что важно знать
Бизнес
Новак пообещал прекратить поставки нефти тем, кто введет потолок цен
Политика
В Кремле предсказали дестабилизацию рынков из-за потолка цен на нефть
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter