Йеллен заявила об обнадеживающей позиции Индии по предельным ценам нефти
США провели с Индией обнадеживающие переговоры о верхнем пределе цен на российскую нефть, заявила глава Минфина Джанет Йеллен в интервью Reuters.
Источник агентства в министерстве рассказал, что Индия не дала обещаний на этот счет, но согласилась сотрудничать с американской стороной и не выразила «враждебности к этой идее».
В субботу Йеллен сообщила о продуктивных переговорах на эту тему более чем с шестью коллегами на полях встречи глав Минфинов и ЦБ G20, которая проходила 15–16 июля в Индонезии. В ведомстве рассказали о встречах министра с представителями Саудовской Аравии, Австралии, ЮАР, Турции и Сингапура.
По данным собеседника Reuters, Йеллен провела переговоры со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман до поездки в Индонезию, но на полях саммита не встречалась с ней. Обсуждение между министерствами финансов двух стран ведется и на более низких уровнях.
Идея введения предельных цен на российскую нефть впервые обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны «Большой семерки» хотят снизить доход Москвы от продажи нефти. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснял, что G7 создаст механизм, в рамках которого верхний порог составит примерно половину нынешней цены. Bloomberg писал, что Вашингтон с союзниками обсуждали лимит на уровне $40–60.
В начале июля Bloomberg сообщил о намерении министра энергетики США Дженнифер Грэнхолим призвать Индию и Японию присоединиться к этой инициативе.
После того как США запретили, а Евросоюз ограничил импорт российской нефти, Москва начала переориентирование поставок на азиатские рынки. По данным Bloomberg, в последние месяцы Индия значительно нарастила закупки топлива из России. С 24 февраля по 30 июня страна импортировала российских нефти и угля на сумму $8,8 млрд — больше, чем за весь 2021 год. Reuters сообщал, что в июне Индия закупила рекордные 950 тыс. барр. нефти в сутки из России.
По мнению аналитиков JPMorgan Chase, Россия может ответить на предельные цены сокращением добычи, и в таком случае цена барреля нефти может достичь $380. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал о нефти за $300–400 при таком сценарии.