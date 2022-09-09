В Минфине США раскрыли детали плана по ограничению цен на нефть

Цена должна быть установлена выше стоимости добычи сырья и с учетом исторического уровня цен, а также с вычетом премии за риск, заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг

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Потолок цен на российскую нефть, который намерены ввести США и другие страны G7, должен быть установлен на рыночном уровне, но с вычетом премии за риск (дополнительная доходность), заявила журналистам помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, ее слова приводит агентство Reuters.

Розенберг отметила, что цена должна быть установлена выше стоимости добычи сырья и с учетом исторического уровня цен. Страны G7 собираются разработать детали в ближайшие недели.

«Есть несколько ключевых моментов, которые мы рассматриваем в отношении того, на каком уровне в конечном итоге должны быть установлены цены, включая предельные издержки производства российской нефти», — сказала Розенберг, отметив, что ограничение цены должно соответствовать историческому уровню цен.

По ее словам, идея в том, чтобы продолжать стимулировать российских производителей экспортировать нефть, гарантируя им цену, которая покроет затраты и принесет небольшую прибыль.

В начале сентября министры финансов G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть, цель ограничений — снижение доходов России и уменьшение ее возможностей в финансировании военных действий на Украине, а также ослабление их влияния на рост мировых цен на энергоносители.

Мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российское сырье по цене выше установленного лимита.

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Потолок цен намерены ввести к 5 декабря, говорил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. В этот день вступает в силу введенное ЕС эмбарго на поставки российской нефти морским путем.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах ограничить цены, заявил, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал Путин.