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Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию

Страна заняла второе место после Ирака, поставив Индии в мае 819 тыс. баррелей. На фоне западных санкций Москва наращивает экспорт нефти в азиатские страны, которые могут купить российские сорта с крупным дисконтом
BRENT BRENT $123,62 +2,12%
Фото: Anupam Nath / AP
Фото: Anupam Nath / AP

Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию, сообщает Reuters со ссылкой на данные торговых источников. Первое место удерживает Ирак, а Саудовская Аравия сместилась на третье.

На индийские НПЗ в прошлом месяце поступило около 819 тыс. баррелей российской нефти (в апреле — всего 277 тыс.). На российские сорта пришлось около 16,5% всего импорта в республику в мае. Как поясняет Reuters, интерес европейских покупателей к российской нефти после санкций снизился, поэтому Индия может покупать ее с большим дисконтом.

В марте поставки российских углеводородов запретили США, а в начале июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России утвердил постепенный отказ от поставок нефти и нефтепродуктов из страны морским путем. Под санкции западных стран попали некоторые российские энергетические компании, а также продажа оборудования для энергетического сектора и инвестиции в него.

Reuters сообщил, что крупнейшие сырьевые трейдеры с 15 мая планировали сократить закупки российских нефти и нефтепродуктов.

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В Москве заявили, что найдут другие рынки сбыта. 9 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что у России появились новые покупатели, а объем поставок по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, вырос.

В мае азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти. Аналитик Kpler Джейн Се отметила, что этот показатель вырос в основном благодаря увеличению закупок в Индии.

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