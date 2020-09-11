Эксперты оценили перспективы новых санкций США против России

Что угрожает России в соответствии с этим и другими американскими законами, разбирался РБК.

2 сентября власти Германии объявили, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сомнений в результатах экспертизы нет. Она назвала случившееся с Навальным попыткой заставить его замолчать и потребовала от Москвы объяснений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перед отправкой в Германию у оппозиционера взяли целый комплекс анализов, но следов отравляющих веществ в его организме выявлено не было.

Какие у США есть санкционные механизмы

Закон о ликвидации химического и биологического оружия (CBWA)

Как пояснили Энгел и Маккол, их обращение к Трампу запускает двухмесячный период, в течение которого администрация должна установить, применяла ли Россия химическое оружие. В законе говорится, что в случае появления у исполнительной власти убедительной информации, свидетельствующей о возможности применения или подготовки к использованию химического или биологического оружия иностранным правительством, президент должен в течение 60 дней установить, применяло ли это правительство биологическое или химическое оружие в нарушение международного права.

Трамп обязан провести расследование, использовала ли Россия химическое или биологическое оружие, тем более если этого потребовали конгрессмены, пояснил РБК бывший старший советник OFAC (санкционное бюро Минфина США) Брайан О'Тул.

В случае если администрация установит, что иностранное правительство виновно в применении химоружия, первый пакет санкций (шесть видов мер) должен быть применен к стране-нарушителю «незамедлительно». Впрочем, санкции из первого пакета и так были введены в отношении Москвы еще в 2018 году. Далее администрации отводится 90 дней, по истечении которых должен быть введен второй пакет санкций (еще шесть видов мер), если государство-нарушитель не согласится предоставить гарантии неприменения химоружия. В этом пакете — ограничения против госдолга страны-нарушителя и заморозка дипотношений с ней.

В случае с отравлением Скрипалей администрация США ввела санкции только по прошествии года — и воспользовалась правом смягчить действие этих ограничений (в частности, в отношении госдолга). При этом администрация имеет право не вводить санкции в рамках CBWA, если президент США сочтет, что это нежелательно для национальных интересов. Тогда он должен уведомить о своем решении конгресс и отдельно отчитаться о его причинах и целесообразности.

Как CBWA применялся в деле Скрипаля Отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло в марте 2018 года; в апреле администрация США поддержала выводы британской разведки о том, что Россия несет ответственность за покушение на двойного агента. 6 августа того же года госсекретарь Майк Помпео, в соответствии с CBWA, установил, что Россия применила химическое оружие, и 26 августа вступил в силу первый пакет санкций. При этом Госдепартамент несколько смягчил санкции — например, не стал запрещать экспорт товаров, необходимых для реализации космической программы США, а также не стал вводить мораторий на получение Россией международной помощи. Второй пакет был применен только в августе 2019 года. Санкции предусматривают частичные ограничения на операции с российским госдолгом: американским банкам было запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать российское правительство в любой валюте, отличной от рубля. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению России любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов. Срок действия санкций, введенных в соответствии с CBWA, составляет как минимум год. По истечении этого срока президент может отменить их действие, если посчитает, что это соответствует национальным интересам США. Администрация Трампа пока не демонстрировала намерений снимать с России санкции, наложенные в рамках CBWA по делу Скрипаля.

В случае с Навальным достаточно информации, чтобы ввести санкции в соответствии с критериями CBWA, считает директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. По его словам, ограничения могут вступить в силу еще до ноябрьских президентских выборов в США. «Трамп не захочет показаться слабым в сравнении с [кандидатом от демократов] Джо Байденом, чья антироссийская риторика хорошо известна, в преддверии выборов и, вероятно, воспользуется своим исключительным правом наложения санкций», — полагает Волошин.

Судя по всему, администрация Трампа действительно заявит, что с высокой долей вероятности Россия применила химоружие в нарушение CBWA, сказал РБК аналитик консалтинговой компании AKE International Максимилиан Хесс. Хотя такие выводы пока не подтвердила ОЗХО, в Вашингтоне могут сделать их на основании как сведений союзников, так и собственной разведки, говорит Хесс. В то же время, по мнению аналитика, санкции в рамках CBWA, скорее всего, будут приняты только после выборов новой администрацией.

Из 12 видов санкционных мер, которые в общей сложности предусмотрены CBWA, в настоящее время в отношении России не задействовано лишь три, констатировал Волошин. «Это, во-первых, ограничения на импорт товаров из России, включая сырьевые, а именно сырую нефть; во-вторых, приостановление или понижение статуса дипломатических отношений; в-третьих, прекращение полетов российских авиакомпаний с государственным контролем (в законе отдельно указан «Аэрофлот») в и из США», — перечислил он. Администрация может полностью или частично реализовать какие-то из этих мер или просто отказаться от смягчений, на которые США пошли при введении санкций в 2018–2019 годах, добавил Волошин.

Максимилиан Хесс считает, что новые санкции, вероятнее всего, окажутся точечными и не будут носить масштабного характера. О'Тул, работавший в администрации Барака Обамы, считает, что Трамп вообще откажется вводить какие-либо новые санкции, сославшись на то, что уже вводил ограничения после покушения на Скрипалей. Таким образом, ужесточения ограничений можно ждать только в случае победы на президентских выборах Байдена, резюмировал он.

Закон имени Магнитского

Кроме того, США могут использовать ст. 404 (а) закона имени Магнитского от 2012 года, по которой в 2017 году в санкционный список были внесены Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, причастные, как считают в США, к убийству экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Статья предписывает наказывать россиян, виновных во внесудебных убийствах и других нарушениях прав человека. Но для этого, очевидно, понадобится установить личности тех, кто был причастен к отправлению Навального. Пока не называлось никаких имен.

5 сентября глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль обратился к немецкой врачебной палате с предложением создать совместную группу, которая займется выяснением обстоятельств отравления Навального. Жена оппозиционера Юлия Навальная выступила против этого. В ЕС говорили о возможности проведения международного расследования, но эксперты считают, что такие действия вряд ли окажутся эффективными без поддержки Москвы.

Какие новые меры могут быть введены

Дело Навального также может стать катализатором для принятия новых санкционных инициатив, которые были внесены в конгресс. Среди них:

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), или «санкции из ада»

Этот билль был утвержден комитетом сената по иностранным делам, но не был вынесен на голосование. DASKAA содержит жесткие меры против России, включая санкции против нового суверенного долга России, банков, энергетической сферы, а также против российских политических деятелей, олигархов или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина». В декабре 2019 года Госдепартамент направил председателю сенатского комитета по международным отношениям Джиму Ришу письмо с критикой DASKAA. В нем отмечалось, что «во многих случаях этот законопроект нанесет ущерб глобальным рынкам, американской, европейской и другим ключевым экономикам без достаточных выгод, чтобы оправдать такие побочные эффекты».

Покушение на Алексея Навального могут заставить законодателей вернуться к обсуждению билля, но в нынешнем виде он все равно вряд ли будет принят, считает Максимилиан Хесс.

Санкции против Nord Stream 2

В конгресс также были внесены предложения об ужесточении санкций против строящегося газопровода Nord Stream 2. Две версии таких инициатив были представлены как поправки к военному бюджету США на следующий год. Сенатская версия содержит ограничения против всех компаний, участвующих в создании подводной газовой ветки из России в Германию, а также против тех, кто страхует суда, проводит их техническое обслуживание и дооборудование. Под ограничения попадают и организации, которые будут сертифицировать готовый газопровод. Последний пункт отличает сенатскую поправку от версии проекта бюджета, одобренного в палате представителей. В целом в сенате и палате представителей сложился консенсус по поводу необходимости как можно быстрее ввести дополнительные санкции против Nord Stream 2. Пока бюджет не подписан Трампом, для этого обеим палатам необходимо согласовать общую версию.

Использование отравляющего вещества против российского оппозиционного политика станет подспорьем для сторонников санкций против Nord Stream 2, считают аналитики. «Антироссийская активность в преддверии и сразу после выборов там однозначно возрастет. Наверное, впервые за долгие годы становится возможным скоординированный ЕС и США демарш в отношении Nord Stream 2», — говорит Волошин. Утверждение поправок против Nord Stream 2 вполне возможно, согласен Хесс.