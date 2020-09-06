Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

Причина тяжелого состояния Навального уже известна — это отравление ядовитыми веществами, заявила его супруга. По ее словам, российские врачи «прекрасно об этом знали», поскольку на это указывали клинические проявления

Юлия Навальная (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Супруга политика Алексея Навального Юлия критически отнеслась к инициативе главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который предложил создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением случившегося с оппозиционером. Свой комментарий Юлия разместила в Instagram.

Юлия Навальная отметила, что диагноз ему уже поставили и это отравление фосфорорганическими соединениями. По ее словам, омские врачи об этом «прекрасно знали», а на отравление указывали клинические проявления.

Кроме того, по словам Юлии, российские врачи считают, что могут «не пускать к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению».

«Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его (Навального. — РБК) лечению», — обратилась Юлия к Рошалю.

С предложением создать совместную группу врачей из Германии и России, чтобы выяснить причины случившегося с Навальным, Рошаль выступил накануне, 5 сентября. Он отметил, что сейчас судьба Навального «волнует многих», и поэтому Национальная медицинская палата обратилась с такой инициативой. По словам Рошаля, при подтверждении версии об отравлении в России необходимо будет завести уголовное дело.