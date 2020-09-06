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Отравление Навального ,  
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Жена Навального ответила на предложение Рошаля о совместной группе врачей

Причина тяжелого состояния Навального уже известна — это отравление ядовитыми веществами, заявила его супруга. По ее словам, российские врачи «прекрасно об этом знали», поскольку на это указывали клинические проявления
Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Супруга политика Алексея Навального Юлия критически отнеслась к инициативе главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который предложил создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением случившегося с оппозиционером. Свой комментарий Юлия разместила в Instagram.

Юлия Навальная отметила, что диагноз ему уже поставили и это отравление фосфорорганическими соединениями. По ее словам, омские врачи об этом «прекрасно знали», а на отравление указывали клинические проявления.

Кроме того, по словам Юлии, российские врачи считают, что могут «не пускать к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению».

«Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его (Навального. — РБК) лечению», — обратилась Юлия к Рошалю.

С предложением создать совместную группу врачей из Германии и России, чтобы выяснить причины случившегося с Навальным, Рошаль выступил накануне, 5 сентября. Он отметил, что сейчас судьба Навального «волнует многих», и поэтому Национальная медицинская палата обратилась с такой инициативой. По словам Рошаля, при подтверждении версии об отравлении в России необходимо будет завести уголовное дело.

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Вид на клинику &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный

Навальному стало плохо на борту самолета во время полета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин, к его лечению приступили врачи берлинской клиники «Шарите».

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2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок». В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением, что Навальный стал жертвой нападения, в связи с чем в Москве нужно будет ответить на «серьезные вопросы».

Российские врачи не раз говорили, что в анализах Навального не было отравляющих веществ и их следов. По словам главы отделения анестезиологии-реанимации № 1 столичного Центра им. Пирогова Бориса Теплых, версия об отравлении ядовитыми веществами прорабатывалась с первого же дня, но она не получила подтверждения. Врач омской больницы Александр Сабаев, где лежал Навальный, исключил версию об отравлении «Новичком». По его словам, в случае отравления «Новичком» симптомы появились бы также у сопровождавших Навального людей, поскольку речь идет о «достаточно токсичном» веществе.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Алексей Навальный
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