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Санкции США против России за инцидент в Солсбери вступили в силу
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Санкции США против России за инцидент в Солсбери вступили в силу
Новые санкции США, 07:45
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Санкции США против России за инцидент в Солсбери вступили в силу
Федеральный реестр США опубликовал определение, согласно которому новые санкции против России, введенные по обвинению в применении химического оружия в британском Солсбери, с 27 августа вступили в силу
Фото: Henry Nicholls / Reuters

С понедельника, 27 августа, вступили в силу санкционные меры США против России, наложенные из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

«Государственный департамент <...> определил <...>, что правительство Российской Федерации применяло химическое оружие в нарушение международного права или летальное химическое оружие против своих собственных граждан», — говорится в документе.

«Определение вступает в силу 27 августа 2018 года», — гласит определение.

Основанием для введения санкций стало отравление в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года. Лондон официально обвинил Россию в применении на британской земле боевого отравляющего вещества семейства «Новичок». Москва все обвинения категорически отрицает.

Белый дом признал обоснованность обвинений против России. В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, правительство США обязано применить набор из пяти видов санкций: прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и прекращение финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

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Однако Госдеп воспользовался предусмотренным в законе правом и отказался от применения части санкций «в интересах национальной безопасности США». В итоге Вашингтон решил запретить экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

Российские госпредприятия не смогут получать американские товары и технологии, помеченные в торговой номенклатуре США признаком «национальная безопасность». Запрет вступит в силу для новых экспортных лицензий, а по существующим лицензиям поставки смогут продолжаться.

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Ранее планировалось, что санкции вступят в силу приблизительно 22 августа. В ожидании этого события подешевел рубль. До объявления о санкциях торги шли в коридоре 62–64 руб. за доллар, после него российская валюта упала до рекордных с апреля 2016 года значений: на пике за один доллар на бирже давали больше 69 руб.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Санкции , Госдеп США , химическое оружие
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