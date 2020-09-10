Лавров сравнил ситуацию Навального с делом Скрипалей и крушением MH17

По мнению российского министра, Арнольду Шварценеггеру в роли терминатора гораздо проще довериться, чем странам Запада, ставящим себя выше закона

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с политиком Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и крушением Boeing 777 на Украине. Об этом он сказал на на пресс-конференции.

Лавров пояснил, что ситуация с Навальным похожа на другие случаи реакцией властей западных стран. По словам министра, Берлин требует провести расследования от России, а в то же время заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может.

«Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено, и мы не имеем никакой информации, в том числе информации о том, где находятся российские граждане Скрипали», — сказал Лавров.

Кроме того, ситуация с Навальным напоминает историю вокруг трагедии малайзийского Boeing в 2014, продолжил Лавров. По его словам, в этом случае Нидерланды регулярно обвиняли Россию в отказе сотрудничать. При этом голландская сторона игнорировала «многократные усилия» российских официальных структур по предоставлению информации, указал министр.