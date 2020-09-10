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Отравление Навального ,  
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Лавров сравнил ситуацию Навального с делом Скрипалей и крушением MH17

По мнению российского министра, Арнольду Шварценеггеру в роли терминатора гораздо проще довериться, чем странам Запада, ставящим себя выше закона
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация с политиком Алексеем Навальным напоминает инциденты с отравлением Скрипалей в Солсбери и крушением Boeing 777 на Украине. Об этом он сказал на на пресс-конференции.

Лавров пояснил, что ситуация с Навальным похожа на другие случаи реакцией властей западных стран. По словам министра, Берлин требует провести расследования от России, а в то же время заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего здесь сделать не может.

«Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда все было засекречено, и мы не имеем никакой информации, в том числе информации о том, где находятся российские граждане Скрипали», — сказал Лавров.

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Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС

Кроме того, ситуация с Навальным напоминает историю вокруг трагедии малайзийского Boeing в 2014, продолжил Лавров. По его словам, в этом случае Нидерланды регулярно обвиняли Россию в отказе сотрудничать. При этом голландская сторона игнорировала «многократные усилия» российских официальных структур по предоставлению информации, указал министр.

Лавров заметил, что если Германия и США под сотрудничеством с Россией в ситуации с Навальным имеют в виду «необходимость признать вину», то это лишь подтвердит, что они «ставят себя выше закона, выше всех, что все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово».

«Когда Арнольд Шварценеггер говорил «trust me» (фраза «доверься мне» звучала в одном из частей «Терминатора»), гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто сейчас пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене», — сказал российский министр.

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2 сентября немецкие власти сообщили, что токсикологическая лаборатория бундесвера нашла доказательства отравления оппозиционера ядом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Однако передавать информацию об исследованиях Москве Берлин не стал. Как сообщала «Новая газета» со ссылкой на немецких военных, это связано с соображениями секретности.

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Общество
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Накануне в МИД России был вызван посол Германии в Москве Андреас фон Гайр. Ему было заявлено, что если Берлин в ответ на запрос Генеральной прокуратуры не предоставит биоматериалы, результаты экспертиз, а также пробы анализов Навального, то Россия будет расценивать это как отказ властей ФРГ от установления истины и объективного расследования. «Действия Германии «в связи с А.Навальным» будут расцениваться как «грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений» и даже «серьезным осложнением международной ситуации», — говорилось в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Издание Die Zeit накануне сообщило со ссылкой на неназванных экспертов, что Навальный был отравлен модифицированной версией «Новичка», которая должна была действовать медленнее, чем известные ранее варианты. Следы яда, как утверждает немецкий журнал, были обнаружены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Спасти Навального, по утверждениям Die Zeit, удалось благодаря потому, что пилот самолета, в котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил аварийную посадку в Омске, а местные врачи немедленно впрыснули политику противоядие атропин.

Авторы: Анастасия Батманова, Артем Филипенок
Теги: Германия, Сергей Лавров, Алексей Навальный
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