Эксперты оценили сроки и масштаб возможных санкций по делу Навального

Глава комитета бундестага по международным делам НорбертРеттгенпризвалвласти ФРГ отказаться от проекта трубопровода Nord Stream 2, а ЕС — применить санкции против России. Евросоюз должен создать специальный механизм для применения санкций против нарушителей прав человека и использовать его в отношении ответственных за покушение на Навального, потребовали более 100 евродепутатов в коллективном письме на имя Борреля(копию опубликовало издание Politico). Кроме того, депутаты выступили за проведение международного расследования отравления Навального с привлечением ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Почему ЕС будет ждать

Дело Навального отличается от других, когда Россию обвиняли в использовании химического оружия или покушениях. Отравление произошло на территории России, а не на территории иностранного государства, как это было в случае с покушением на осужденного за госизмену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля или убийством экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании. Кроме того, в случае с делом Скрипаля от действия отравляющего вещества, которое, по данным Лондона, применили сотрудники ГРУ, пострадали его дочь Юлия, а также полицейский Ник Бэйли и скончалась Дон Стерджес (оба — граждане королевства). В случаях с делом Скрипаля и убийством Литвиненко Британия выслала из страны российских дипломатов (четырех и 23 дипломатов соответственно), ЕС и США также высылали дипломатов и вводили санкции против подозреваемых россиян. Два года назад только Австрия не присоединилась к высылке.

Германия выслала двух российских дипломатов из-за убийства Зелимхана Хангошвили и оставила за собой право ввести дополнительные санкции. Но это также было следствием того, что бывший чеченский полевой командир был убит в 2019 году в Берлине и местной прокуратуре удалось установить личность причастных к нападению. Россия причастность к покушению на Скрипаля и убийствам Литвиненко и Хангошвили отрицает.

Во-вторых, в деле Навального пока нет подозреваемых. Генпрокуратура России направила в Министерство юстиции Германии запрос, к которому прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации оппозиционера. В нем отмечено, что не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами. Ответ на запрос Генпрокуратура пока не получила.

Эти два фактора — факт совершения преступления в России и отсутствие в нем подозреваемых — осложняют ситуацию с выработкой оптимального санкционного решения ЕС, сказал РБК директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Если бы отравление произошло на территории ЕС, было бы проще установить личность исполнителей и, возможно, выявить вероятных заказчиков, указал он. В таком случае отравление могло быть классифицировано как акт государственной или инспирированной властями агрессии на территории иностранного государства, сказал Волошин. «Контекст же отравления Навального в каком-то смысле лишает ЕС возможности выступить с первоначально жесткой позицией и добиться ее единогласного утверждения, поэтому общий ответ будет достаточно слабым», — резюмировал эксперт.

«Вероятность международного расследования с привлечением сил ООН, Совета Европы или ОЗХО ничтожна. Отравление произошло на территории России, и для проведения расследования необходимо активное сотрудничество российских властей, без чьего согласия ни один иностранный специалист не сможет въехать в страну», — отметил Волошин. В каком-то виде расследование, скорее всего, будет проведено, считает программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев. В то же время без поддержки России подобные действия вряд ли окажутся эффективными — например, Москва вряд ли согласится пустить к себе экспертов из международных организаций, где ведущую роль играют западные страны, сказал эксперт РБК.

5 сентября глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратился к немецкой врачебной палате с предложением создать совместную группу, которая займется выяснением случившегося с Навальным. Жена оппозиционера Юлия Навальная выступила против предложения Рошаля.

Какие санкции все же могут быть применены

В воскресенье, 6 сентября, глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что, если Россия не предоставит объяснений, Берлину и партнерам «придется обсудить ответ». В конечном итоге Евросоюз, скорее всего, воспользуется механизмом применения санкций за использование химоружия на территории любой страны, считают эксперты. Этот механизм был утвержден в 2018 году — через несколько месяцев после отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Он предполагает введение санкций против лиц и организаций из любой страны, которые были причастны — напрямую или косвенно (например, через финансирование) — к производству или использованию химоружия. Попавшим под ограничения лицам будет запрещен въезд в ЕС, их счета заморозят. Персональные санкции в рамках такого механизма были введены в отношении четырех россиян в январе 2019 года в связи с делом Скрипалей. В список попали два предполагаемых исполнителя отравления, а также глава ГРУ (Главное управление Генштаба) Игорь Костюков и его зам Владимир Алексеев.

Режим «химических санкций» — самый очевидный механизм для применения санкций против России, он предполагает только точечные санкции, заметил Волошин. В теории ЕС может ввести санкции в отношении системообразующих российских предприятий или чиновников, но, скорее всего, там будут ждать выявления предметных доказательств причастности к отравлению Навального каких-либо структур или лиц, полагает Тимофеев. «Применение санкций общего характера, то есть без привязки к конкретному правонарушению, — не в стилистике Евросоюза», — пояснил аналитик.

Новый санкционный механизм Дело Навального, вероятно, ускорит работу ЕС над созданием коллективного механизма для применения санкций против нарушителей прав человека, допускает Волошин. С таким предложением в пятницу выступили евродепутаты, но идея обсуждалась и раньше — в 2019 году главы МИД стран ЕС приняли решение начать разработку нового механизма, напомнил он. Механизм санкций, аналогичный «акту Магнитского» в США, уже действует в Британии, и дело Навального действительно может формировать подготовку схожего инструмента на уровне всего ЕС, согласен Иван Тимофеев.

Изменятся ли отношения России с ЕС

Популярности России ситуация с отравлением Навального на Западе точно не добавит, но и радикальных перемен в отношениях ждать не стоит, говорят эксперты. Многих на Западе это наводит на мысль, что если российские власти и не стоят за отравлением, то им все равно есть что скрывать, говорит Волошин. «С другой стороны, прямых доказательств причастности властей в Москве к отравлению нет, и не исключена версия о совершении покушения лицами, действовавшими из собственных интересов без координации с Кремлем», — говорит он.

Дело Навального станет раздражителем и в без того непростых отношениях России и Запада, предоставив амуницию сторонникам сдерживания Москвы, считает Тимофеев. В практическом измерении ситуация вокруг отравления оппозиционера если не приведет к отмене «Северного потока-2», то повысит шансы принятия в США более жестких санкций против трубопровода и новых односторонних ограничений против России, считает Тимофеев. «У отношений России и Запада и так низкая база, и радикально ухудшать текущее положение, пожалуй, некуда, но тем не менее ситуация с делом Навального создает для России дополнительные риски», — констатировал аналитик.

Что будет с отношениями с Берлином

Ангела Меркель жестко высказалась в отношении России по поводу ситуации с Навальным, а этому эпизоду предшествовали убийство в Берлине и хакерская атака на бундестаг, констатировал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Таким образом, тональность в диалоге Берлина и Москвы, скорее всего, будет оставаться жесткой, указал он. Впрочем, канцлеру ФРГ пока удается выдерживать прессинг со стороны Брюсселя и собственных однопартийцев, настаивающих на сворачивании экономических связей с Москвой, и прежде всего на отмене проекта «Северный поток-2». «Меркель и премьер-министр Баварии Маркус Зедер (глава входящего в коалицию ХСС) пытаются избежать того, чтобы политическая конфронтация переходила в экономическую плоскость», — заключил эксперт.

Германия — второй крупнейший торговый партнер для России после Китая: в 2019 году товарооборот между двумя странами составил $53,2 млрд — 8% ото всей внешней торговли России (данные ФТС). Россия поставляет в Германию преимущественно нефть и газ (83% стоимостного объема экспорта в 2019 году, или $23,4 млрд), а закупает в основном продукцию машиностроения, автомобили и фармацевтические товары (в сумме на эти категории приходится более 50% российского импорта из Германии, или $12,8 млрд). В списке торговых партнеров Германии Россия занимает лишь 13-е место, уступая, например, Польше, Бельгии, Испании. Однако ФРГ исторически зависит от импорта российского газа: в прошлом году «Газпром» поставил в Германию 53,5 млрд куб. м газа — 60% от общего объема потребления газа в стране. Даже во времена СССР, несмотря на ввод советских войск в Афганистан, Западная Германия отказалась подчиниться давлению США и ограничить закупки советского газа. Тогда СССР строил экспортный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, в котором участвовали европейские компании и банки.

«Думаю, что экономических санкций против России не последует. Скорее всего, будут введены какие-то точечные санкции», — сказала РБК старший экономист британской Oxford Economics Евгения Слепцова. «Я не жду конкретных санкций или других политических шагов в отношении Nord Stream 2 в связи с отравлением Навального. Думаю, Германия в конечном счете найдет другие способы ответа», — подтверждает исполнительный директор по газовым рынкам EMEA в консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас. По словам Слепцовой, ЕС и США уже применили значительный арсенал секторальных санкций к России после конфликта на Украине. «Пойти на их новую эскалацию без возможности провести самим достоверное расследование того, кто ответственен за это отравление, будет очень сложно», — резюмирует она.