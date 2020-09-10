Американские сенаторы потребовали расширить санкции по «акту Магнитского»

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Американские сенаторы Боб Менендес и Бен Кардин попросили министерство финансов США расширить санкции в рамках «акта Магнитского» против граждан России. Об этом говорится в их письме, размещенном на сайте комитета по иностранным делам в сенате.

«Мы пишем, чтобы выразить серьезную озабоченность тем, что новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России, давно назрели», — говорится в письме.

Сенаторы указали, что «акт Магнитского» был принят в 2012 году, и они ожидали, что OFAC (Офис по контролю за иностранными активами) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года. Однако к сегодняшнему дню администрация еще не расширила список попадающих под санкции за 2019 год.

«С этой целью мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список», — отметили Менендес и Кардин.