Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 76,07 (+0,11) Инвестиции, 09 сен, 13:16
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 89,57 (-0,17) Инвестиции, 09 сен, 13:16
Американские сенаторы потребовали расширить санкции по «акту Магнитского» Политика, 08:09 Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения Технологии и медиа, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:57 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 07:50 СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии Политика, 07:38 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 07:03 Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов Бизнес, 07:00 Почему застройщики пойдут за деньгами на биржу Pro, 07:00 Более трети россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов Политика, 06:59 В ВОЗ сообщили о планах добиться полного отказа от трансжиров к 2023 году Общество, 06:47 Определились подрядчики семи этапов трассы Москва — Казань на ₽464 млрд Бизнес, 06:11 Российские лазеры для показа рекламы из космоса прошли испытания Общество, 05:56 В Мексике полиция нашла обезглавленное тело журналиста Общество, 05:43 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 05:29
Политика ,  
0 

Американские сенаторы потребовали расширить санкции по «акту Магнитского»

Фото: Mark Makela / Getty Images
Фото: Mark Makela / Getty Images

Американские сенаторы Боб Менендес и Бен Кардин попросили министерство финансов США расширить санкции в рамках «акта Магнитского» против граждан России. Об этом говорится в их письме, размещенном на сайте комитета по иностранным делам в сенате.

«Мы пишем, чтобы выразить серьезную озабоченность тем, что новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России, давно назрели», — говорится в письме.

Сенаторы указали, что «акт Магнитского» был принят в 2012 году, и они ожидали, что OFAC (Офис по контролю за иностранными активами) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года. Однако к сегодняшнему дню администрация еще не расширила список попадающих под санкции за 2019 год.

«С этой целью мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список», — отметили Менендес и Кардин.

Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»
Политика
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По их мнению, «акт Магнитского» — это «один из самых эффективных механизмов, которые есть у США для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России».

Адвокат и аудитор Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в следственном изоляторе «Матросская Тишина». В 2013 году его посмертно признали виновным. По мнению главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, преследование Магнитского было связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания

Соединенные Штаты в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, которые, по данным Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Санационный «список Магнитского» существует не только в США, но и в некоторых других европейских странах.

Теги: сенат США, санкции, список Магницкого
Материалы по теме
Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»
Политика
ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Политика
Минюст оценит возможность обжалования решения ЕСПЧ по делу Магнитского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter