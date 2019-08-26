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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Отравление Скрипалей ,  
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Второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу

Новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, 26 августа вступил в силу. Уведомление об этом опубликовано в официальный журнале федерального правительства США Federal Register.

Санкции предусматривают частичные ограничения на операции с российским госдолгом. Так, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, а также кредитовать российское правительство в любой валюте, отличной от рубля. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению России любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ или Всемирного банка). Еще одна мера касается ужесточения правил предоставления России американских товаров и технологий.

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Первый пакет этих санкций был введен в августе 2018 года. Тогда они коснулись лишь запрета на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Вашингтон тогда пояснял, что второй пакет санкций последует, если власти России не согласятся предоставить гарантии неприменения химоружия.

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США и Великобритания возлагают ответственность за отравление Скрипалей на российские спецслужбы. Москва свою причастность отвергает.
 

Теги: Санкции, Сергей Скрипаль
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