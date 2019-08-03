Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России

Санкции вступят в силу ориентировочно 19 августа и будут действовать как минимум год. Это второй пакет американских санкций в связи с делом Скрипалей

Морган Ортагус (Фото: Andrew Harnik / AP)

Новые санкции против России, связанные с обвинением в отравлении Скрипалей, вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса, сообщил Государственный департамент США.

В документе, который опубликован в официальном Twitter Госдепа от имени официального представителя ведомства Морган Ортагус, сообщается, что новые ограничения, которые вводятся в соответствии с требованиями закона 1991 года, предполагают препятствование Соединенными Штатами предоставлению любых займов или финансовой или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ или Всемирного банка) в отношении России.

Также речь идет о запрете банкам США участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Третья мера касается ужесточения правил предоставления России американских товаров и технологий.

«Как и в случае первого раунда санкций, эти меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев», — сказано в заявлении представителя ведомства. Bloomberg со ссылкой на Госдеп добавляет, что санкции вступят в силу после публикации в официальный журнале федерального правительства США Federal Register «19 августа или около этой даты».