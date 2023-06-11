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Роспотребнадзор оценил качество воды в Херсонской области и Крыму
Роспотребнадзор сообщил о соответствии нормам воды в Херсонской области
Херсон
Специалисты Роспотребнадзора с 7 июня взяли 91 пробу воды из распределительных сетей в Херсонской области, а также в Северо-Крымском канале и на побережье Крыма и она соответствует нормативным показателям, сообщает пресс-служба ведомства.
«Питьевая вода соответствуют нормативным показателям», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что проводится вакцинация населения от инфекционных заболеваний.
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