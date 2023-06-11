Роспотребнадзор сообщил о соответствии нормам воды в Херсонской области

Роспотребнадзор оценил качество воды в Херсонской области и Крыму

Херсон (Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters)

Специалисты Роспотребнадзора с 7 июня взяли 91 пробу воды из распределительных сетей в Херсонской области, а также в Северо-Крымском канале и на побережье Крыма и она соответствует нормативным показателям, сообщает пресс-служба ведомства.

«Питьевая вода соответствуют нормативным показателям», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что проводится вакцинация населения от инфекционных заболеваний.

Материал дополняется