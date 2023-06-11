ООН заявило о значительном ухудшении гуманитарной ситуации на Украине

Сброс воды с Днепровского водохранилища вымыл наземные мины, они могут оказаться «там, где их не ожидают», предупредил замгенсека ООН. Украине грозит резкое падение объемов агроэкспорта, также сказал он

Фото: Viktoriia Lakezina / Reuters

После обрушения плотины Каховской ГЭС гуманитарная ситуация на Украине сильно ухудшилась, в питьевой воде нуждаются 700 тыс. человек, почти неизбежным последствием станет снижение агроэкспорта, рост глобальных цен на продовольствие и сокращение объемов продовольствия в мире. Об этом заявил заместитель генсека организации Мартин Гриффитс, пишет Associated Press.

Вода затопила районы, где были размещены наземные мины, вскоре «мы обязательно увидим мины, которые плавают в местах, где люди их не ожидают», представляя опасность для взрослых и, в особенности, детей. «Правда в том, что это только начало осознания последствий этого поступка», — сказал Гриффитс.

ООН оказала помощь 30 тыс. человек в затопленной местности, подконтрольной Украине. Москва пока не позволила организации помогать на подконтрольной России территории, добавил Гриффитс. Он рассказал о прошедшей встрече с постпредом Василием Небензей, на которой просил пустить сотрудников ООН для помощи пострадавшим.

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Плотина Каховской ГЭС разрушилась рано утром 6 июня, произошел неконтролируемый сброс воды из Днепровского водохранилища. Москва и Киев выдвинули встречные обвинения; руководство ООН отмечало, что не имеет доступа к независимой информации для определения, как произошло разрушение.

Погибли не менее пяти человек, а только прямой ущерб жилому фонду затопленных территорий Херсонской области превысит 1,5 млрд руб., оценил врио губернатора Владимир Сальдо.

Эксперты предупреждали, что вода вымоет опасные загрязнения с кладбищ, выгребных ям и навозохранилищ. «Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду», — пояснил РБК доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

